В українських автошколах введуть низку значних змін: що вони передбачають

В українських автошколах введуть низку значних змін: що вони передбачають

В усіх категоріях зменшили кількість навчальних годин.

В Україні через півроку автошколи почнуть готувати водіїв за новими європейськими стандартами.

Про це повідомили на сторінці Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Була оптимізована кількість навчальних годин за усіма категоріями. Наприклад, за категорією В зменшено час теорії зі 100 до 63 годин, а практика так і лишилася – 40 годин.

Також будуть оновлені та додані теми з теоретичної та практичної підготовки водіїв. З’являться питання щодо допомоги учасникам ДТП, живлення електротранспорту й визначення поняття "квадроцикл".

"І одне з головних нововведень — майбутні водії спочатку проходитимуть весь курс теорії в автошколі, складатимуть іспит, і лише після успішного результату зможуть узятись до практики", – повідомили у ГСЦ МВС.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив нову програму підготовки водіїв.

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