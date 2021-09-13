В яких країнах світу можна їздити з українськими водійськими правами: список

В яких країнах світу можна їздити з українськими водійськими правами: список

В Європі дозволено їздити з нашими національними посвідченнями.

Під час поїздки за кордон на автомобілі потрібно врахувати багато деталей, зокрема, чи діють українські водійські посвідчення в інших країнах.

В Європу можна заїхати з правами у формі пластикової картки (рожевого, жовтого і блакитного кольору). Старі посвідчення у вигляді книжечки не дозволять виїхати за кордон. Про це повідомляє сайт auto.bigmir.net.

Українські права діють у всіх країнах, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух: Австрія, Багами, Бахрейн, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Велика Британія, Венесуела, Гайана, Гана, Греція, Грузія, Данія, Заїр, Зімбабве, Ізраїль, Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Казахстан, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Марокко, Мексика, Монако, Нігер, Німеччина, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сенегал, Сербія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Таїланд, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Еквадор, Естонія, ПАР, Чорногорія.

В країнах, які не підписали Віденську конвенцію визнають тільки національні права. Тому в них потрібно буде або відмовитися від автомобіля, або отримувати місцеві права.

Водночас наші посвідчення також діють в країнах, які підписали Женевську конвенцію. Проте в них треба мати також міжнародні права, які видають в сервісних центрах МВС доповненням до звичайної пластикової картки.

Щоб отримати міжнародне посвідчення, потрібно принести в СЦ МВС копії водійських прав і фотографії розміром 3,5х4,5 см. Залежно від терміну, на який видають міжнародні водійські права, вартість послуги буде відрізнятися. Їх оформлення займає близько тижня.

З українськими та міжнародними правами можна їздити в наступних країнах: Австралія, Албанія, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Беліз, Бенін, Ботсвана, Ватикан, Гаїті, Гамбія, Гватемала, Гібралтар, Гонконг, Гренада, Домініканська Республіка, Єгипет, Західне Самоа, Індія, Йорданія, Ірландія, Ісландія, Камбоджа, Канада, Кіпр, Киргизія, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ліван, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Намібія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан -Люція, Свазіленд, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сінгапур, Сирія, США, Сьєрра-Леоне, Тайвань, Танзанія, Того, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Фіджі, Французька Полінезія, Ямайка, Японія.

Щоб за кордоном взяти в оренду автомобіль, потрібно пред'явити закордонний паспорт, тому що українські права там не є документом, що посвідчує особу.

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