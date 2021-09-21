Вартість автогазу в Україні встановила нові цінові рекорди

Блакитне пальне може дорожчати й надалі.

Українські мережі АЗС у вівторок, 21 вересня , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС по Україні зріс на 9 копійок – до 17,62 грн/л.

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Водночас ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 18,49 грн/л (+50 коп./л - до 20 вересня), WOG – 18,24 грн/л (+25 коп./л).

Крім того, мережа Motto, що працює в економ-сегменті, підняла ціну на автогаз на 10 коп./л, до 17,48 грн/л, у Дніпропетровській області. За рахунок цього середня ціна по мережі додала 2 коп./л і склала 17,56 грн/л.

enkorr.ua

Зазначається, що на тлі зростання світових цін і локального дефіциту СВГ з початку липня до середини серпня скраплений газ в Україні істотно здорожчав. Так, від 1 липня до 20 вересня середня вартість у гурті зросла на 2,8 грн/л, у роздробі – на 1,99 грн/л. З урахуванням сьогоднішнього здорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30-40 копійок, вважають трейдери.

Раніше розповідалося про те, що українським АЗС поки не збираються встановлювати регулювання вартості автогазу.

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