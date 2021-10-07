Вартість автогазу встановила новий рекорд: за скільки тепер можна ним заправитися

Блакитне пальне дорожчає немов "на дріжджях".

Українські мережі АЗС у четвер, 7 жовтня , скорегували ціни автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня вартість блакитного пального досягла рекордних 18,02 грн/л (+15 коп./л до 6 жовтня). Водночас ціна ресурсу в мережах преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження.

Так, ОККО виставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG - 18,68 грн/л (+20 коп./л). Крім того, мережа "Авантаж 7", що працює в економ-сегменті, підняла ціну автогазу на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Паралель", BVS, "Катрал", Motto та інші підвищили ціни в межах 5-50 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що на тлі зростання світових цін від початку липня скраплений газ в Україні істотно подорожчав. Так, від 1 липня до 7 жовтня середня вартість в гурті зросла на 3,8 грн/л, в роздробі - на 2,65 грн/л.

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Раніше розповідалося про те, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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