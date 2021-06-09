Вартість бензину, дизельного пального та автогазу: як змінилася їхня ціна в 2021 році

Вони помітно подорожчали.

Українські мережі АЗС істотно підняли вартість бензину, дизельного пального та автогазу в 2021 році.

Так, від початку поточного року середня вартість бензину А-95 зросла на 3,75 грн і станом на 31 травня становила 28,93 грн за літр. П'ять місяців тому ціна була на рівні 25,18 грн. Одночасно А-92 подорожчав на 4,03 грн , від 24,14 до 28,17 грн, передає UBR.

Водночас дизель зріс в ціні на 2,81 грн , від 24,54 до 27,35 грн. Автогаз став дорожче на 3,33 грн . За вказаний період вартість в середньому підвищилася від 12,38 до 15,71 грн, що випливає з даних Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, від 30 грудня 2020 до 31 травня 2021 року вартість бензину А-95 підняли всі мережі АЗС, які моніторить компанія. Найстрімкіше пальне дорожчало на таких заправках:

"Нефтек", - на 6,2 грн , до 30,99 грн ;

, до ; "Татнефть-АЗС-Україна" - на 6,18 грн , до 29,1 грн ;

, до ; ZOG - на 6 грн , до 28,99 грн ;

, до ; "Укр-Петроль" - на 5,8 грн , до 28,6 грн ;

, до ; "Укрнафта", "Авіас", "Авантаж 7" - на 5 грн : перша підняла ціну до 28 грн, а друга і третя - до 27,95 грн.

Решта підвищили ціни в діапазоні 36 коп./літр - 4,9 грн . Найдорожче ж бензин цієї марки продають заправки "Паралель", вказавши на цінниках 31,49 грн. Найдешевше пальне станом на 31 травня перебувало на АЗС Marshal - 27,5 грн.

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Вартість бензину А-92 також піднялася на всіх мережах. Найбільше пальне подорожчало на таких АЗС:

ZOG і "Нефтек" - на 6,5 грн , до 27,99 і 29,49 грн відповідно;

, до і відповідно; "Татнефть-АЗС-Україна" - на 6,18 грн , до 28,08 грн ;

, до ; "Укр-Петроль" - на 5,3 грн , до 27,6 грн ;

, до ; "Рур груп" - на 5,21 грн , до 29,7 грн ;

, до ; "Укрнафта", "Авіас", "Авантаж 7", - на 5 грн , перша - до 27 грн, решта дві - до 26,95 грн.

На інших мережах подорожчання коливається в межах 1-4,9 грн . Найдорожчий бензин А-92 перебуває на заправках WOG та "Паралель" - 29,75 грн. Нижній ціновий показник зафіксований на АЗС Marshal - 26,5 грн.

Якщо ціну на бензин не знизила жодна мережа, то вартість дизельного пального за п'ять місяців незначно опустили тільки WOG і ОККО - на 10 коп./літр, до 27,89 грн.

Лідерами з подорожчання стали:

ZOG - на 5,9 грн , до 27,89 грн ;

, до ; "Нефтек" - 5,5 грн , до 28,99 грн ;

, до ; "Татнефть-АЗС-Україна" - на 5,16 грн , до 27,84 грн ;

, до ; Sun Oil - на 5,06 грн , до 27,09 грн ;

, до ; Marshal - на 5 грн , до 25,7 грн.

На інших заправках літр ДП виріс в ціні від 1,1 грн до 4,7 грн . Найдорожчий - на Socar (30,98 грн), дешевий - на Marshal (25,7 грн). Ціни на автогаз, своєю чергою, тільки росли. Найбільше на:

"Рур груп" - на 4,3 грн , до 15,99 грн ;

, до ; "Нефтек" - на 4,19 грн , до 15,99 грн ;

, до ; KLO і UPG - на 4 грн , до 16,39 і 15,95 відповідно.

Решта підняли розцінки від 2,64 грн до 3,69 грн за літр. Найвища ціна - на заправках мережі "Автопорт" (16,5 грн). Найнижча - на АЗС "Укрнафти" (14,99 грн).

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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