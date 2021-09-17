Вартість бензину та дизелю в Україні: як АЗС скорегували їхні ціни протягом тижня

Вартість бензину та дизелю в Україні: як АЗС скорегували їхні ціни протягом тижня

На це істотно вплинули зміни від Мінекономіки.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 10 до 17 вересня , істотно змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 42 коп./л і склала 29,33 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 32 коп./л – до 30,19 грн/л, а дизельне пальне – на 29 коп./л, до 28,44 грн/л.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 здорожчав на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 - на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, і дизельне пальне – на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензин і дизельне пальне зросли в середньому на 64-68 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензину на 67-80 коп./л, а Shell – на 63-70 коп./л.

На BVS бензин марки А-92 здорожчав на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 – на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельне пальне – на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. У мережі Chipo ціни на всі види палива зросли в середньому на 34-50 коп./л. Mango підвищила вартість бензинів і дизельного пального на 30 коп./л.

Такі мережі як KLO, "Паралель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto та інші підняли ціни на пальне в межах 0,10-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,61 гривні за літр, для дизельного пального - 22,32 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 67 коп./літр та 63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,61 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,32 грн/л.

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