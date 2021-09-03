Вартість бензину та дизеля в Україні: як змінилася їхня ціна протягом серпня

Вартість бензину та дизеля в Україні: як змінилася їхня ціна протягом серпня

Заправитися стало трохи дешевше.

Українські мережі АЗС протягом серпня знизили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє UBR.

Так, вартість А-95 і А-92 зменшилася на 55 і 45 коп. відповідно. Станом на 31 серпня середні розцінки на бензин обох марок становлять 29,69 і 28,85 грн. За літр дизпального АЗС в середньому просять 27,91 грн, що на 53 коп. менше, ніж на початку місяця, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

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Зазначається, що більшість продавців знизили ціни на А-95. Найбільше пальне подешевшало на таких заправках:

"Паралель" - на 2,46 грн, до 30,53 грн;

"Татнефть-АЗС-Україна" - на 1,38 грн, до 29,82 грн;

"Автотранс" - на 1,2 грн, до 29,98 грн;

WOG, ОККО, Shell, Socar - на 1,11 грн, до 30,53 грн;

KLO, "Автопорт" і BVS - на 1,1 грн, до 30,19 грн, 30,5 грн і 29,79 грн відповідно.

Тільки чотири мережі залишили ціни на рівні липня, одна (Sun Oil) підвищила вартість літра на 24 коп., а решта зменшили її в межах 23-79 коп.

Що стосується бензину А-92, то максимальне здешевлення продемонстрували наступні АЗС:

Socar - на 1,26 грн, до 29,98 грн;

BVS - на 1,2 грн, до 28,79 грн;

"Автопорт" - на 1,1 грн, до 30,2 грн;

"Татнефть-АЗС-Україна" - на 1,02 грн, до 28,86 грн;

WOG, ОККО, "Паралель", Shell і KLO - на 1 грн, перші три до 29,99 грн, четверта - до 29,79 грн і п'ята - до 29,89 грн.

Діапазон зниження на інших заправках становить 18-80 коп. Лише Sun Oil підняла цінник на 24 коп. Одночасно ДП найбільше подешевшало на таких мережах:

KLO - на 1,3 грн, до 27,89 грн;

"Автотранс" - на 1,2 грн, до 27,98 грн;

WOG, ОККО, Shell - на 1,14 грн, до 28,11 грн;

BVS - на 1,1 грн, до 27,79 грн;

Amic - на 1,08 грн, до 27,95 грн.

П'ять продавців не міняли ціни, а на інших АЗС знизилися розцінки на 30 коп. - 1 грн. Подорожчав літр ДТ на Socar і Sun Oil - на 50 і 71 коп., До 32,98 грн і 28,02 грн.

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Додамо, що Міністерство економіки України 26 серпня оприлюднило середню вартість бензину в розмірі 25,53 грн/літр і дизпального - 21,11 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС. Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,53 грн/літр, на "звичайне" дизпальне - 28,11 грн/л.

Раніше німецькі фахівці дали водіям декілька рекомендацій щодо економії пального.

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