Вартість бензину в Україні може зрости до 31-32 грн/літр - експерт

Вартість бензину в Україні може зрости до 31-32 грн/літр - експерт

Подібне може статися на початку 2022 року.

Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на бензин найближчим часом.

Про це в коментарі для UBR сказав аналітик Олександр Болтян.

За його словами, у разі подальшої девальвації гривні та подорожчання нафти на українських АЗС помітно подорожчає бензин. Він наголосив на тому, що в грудні-січні вартість нафти у світі визначатимуть такі фактори:

новий штам Covid-19;

анонсована адміністрацією Байдена нафтова політика США, яка робить видобуток сирої нафти ще дорожчою;

коментарі з країн ОПЕК+ про свої дії щодо зміни обсягів нафти, що видобувається, на 2022 рік;

також варто уважно стежити за динамікою долара США по відношенню до кошика валют – це євро, фунт, єна, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Для України зростання цін на нафту спричинить зростання вартості літра бензину. Причому як завжди вартість бензину почне підніматися заздалегідь. Протягом 2021 року вартість літра бензину А-95 зросла від 24,69 грн до 30,28 грн в середньому в Україні, тобто додала понад 22%. Максимально ціна піднімалася до 31,82 грн/л, таким чином зростання цін від початку року сягало 29%.

"Якщо ми чекаємо, що ціна нафти у світі досягне пікових значень поточного року найближчими місяцями, то в Україні можна чекати зростання цін назад до 31-32 грн за літр А-95", – прогнозує фахівець.

Водночас, для України важливим сигналом зміни цін на нафту будуть і девальваційні стрибки.

"Динаміка національної валюти важлива у ціноутворенні бензину, і за падіння гривні до рівня 28-28,4 до долара США можна очікувати, що в деяких регіонах вартість літра бензину перевищуватиме рівень у 32 грн/л А-95", - підсумував Болтян.

Додамо, що середня ціна в країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і становить 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 19 коп./л — до 30,26 грн/л.