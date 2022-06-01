Верховна Рада не збирається повертати акциз та ПДВ на пальне

Депутати не планують повертати акциз та ПДВ на пальне до завершення військового стану в країні.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Відповідну заяву від озвучив в ефірі єдиного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це точно збільшить вартість палива, тому ми не плануємо повертати ці податки до завершення воєнного стану", - сказав він в ефірі єдиного телемарафону.
Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.
Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.
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