Верховна Рада не збирається повертати акциз та ПДВ на пальне

Верховна Рада не збирається повертати акциз та ПДВ на пальне

Депутати не планують повертати акциз та ПДВ на пальне до завершення військового стану в країні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідну заяву від озвучив в ефірі єдиного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це точно збільшить вартість палива, тому ми не плануємо повертати ці податки до завершення воєнного стану", - сказав він в ефірі єдиного телемарафону.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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