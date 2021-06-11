Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Верховна Рада планує закупити автомобілів на 18 млн грн

Верховна Рада планує закупити автомобілів на 18 млн грн

Associated Press

Автопарк парламенту має поповнитися 21 машиною.

Апарат Верховної Ради має намір закупити автомобілі Toyota Camry.

Про це стало відомо з електронної системи Prozorro, де розміщено відповідний тендер. Пропозиції до нього прийматимуть до 9 липня 2021 року, а аукціон проведуть 16 серпня 2021 року.

Зазначається, що Апарат має закупити 21 машину цієї моделі і отримати їх мають до 31 грудня 2021 року.

Відповідно до технічного завдання до тендеру, автомобілі повинні бути 2021 року випуску, чорного кольору, з об'ємом двигуна 2,48 куб. см і типом – бензиновий L4/16-клапанний; колісні диски – 17 дюймів, коробка передач – 8-ступенева, автоматична.

Крім цього, автомобіль повинен бути укомплектований акустичним лобовим склом з тонованого смугою темно-синього кольору, обігрівом заднього скла з автотаймером, склоочисниками з датчиком дощу, підігрівом сидінь, клімат- і круїз-контролем. Гарантія на автомобілі - не менше 3 років або 100 тисяч км пробігу. Відвантажити автомобілі переможцю торгів буде необхідно до кінця 2021 року.

В Україні нова Camry у базовій версії Comfort коштує 791 672 гривень. Також модель доступна у ще трьох версіях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) та Premium (1 055 920 грн).

Раніше у Автобазі Верховної Ради повідомляли, що їхній автопарк налічує 186 одиниць техніки, з яких 144 легкові авто: 68 - Toyota Camry, 37 – Škoda Octavia, 28 - Opel Omega, 3 – Mercedes-Benz, 3 – Toyota Land Cruiser, 2 – Opel Combо, 1 – Volkswagen Phaeton, 1 – ГАЗ-3110, 1 – ЗАЗ-110551-71.

Додамо, що на український ринок оновлена Toyota Camry вийшла на початку березня 2021 року.