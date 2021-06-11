Верховна Рада планує закупити автомобілів на 18 млн грн

Автопарк парламенту має поповнитися 21 машиною.

Апарат Верховної Ради має намір закупити автомобілі Toyota Camry.

Про це стало відомо з електронної системи Prozorro, де розміщено відповідний тендер. Пропозиції до нього прийматимуть до 9 липня 2021 року, а аукціон проведуть 16 серпня 2021 року.

Зазначається, що Апарат має закупити 21 машину цієї моделі і отримати їх мають до 31 грудня 2021 року.

Відповідно до технічного завдання до тендеру, автомобілі повинні бути 2021 року випуску, чорного кольору, з об'ємом двигуна 2,48 куб. см і типом – бензиновий L4/16-клапанний; колісні диски – 17 дюймів, коробка передач – 8-ступенева, автоматична.

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Крім цього, автомобіль повинен бути укомплектований акустичним лобовим склом з тонованого смугою темно-синього кольору, обігрівом заднього скла з автотаймером, склоочисниками з датчиком дощу, підігрівом сидінь, клімат- і круїз-контролем. Гарантія на автомобілі - не менше 3 років або 100 тисяч км пробігу. Відвантажити автомобілі переможцю торгів буде необхідно до кінця 2021 року.

В Україні нова Camry у базовій версії Comfort коштує 791 672 гривень . Також модель доступна у ще трьох версіях: Elegance ( 859 208 грн ), Prestige ( 919 508 грн ) та Premium ( 1 055 920 грн ).

Раніше у Автобазі Верховної Ради повідомляли, що їхній автопарк налічує 186 одиниць техніки, з яких 144 легкові авто: 68 - Toyota Camry, 37 – Škoda Octavia, 28 - Opel Omega, 3 – Mercedes-Benz, 3 – Toyota Land Cruiser, 2 – Opel Combо, 1 – Volkswagen Phaeton, 1 – ГАЗ-3110, 1 – ЗАЗ-110551-71.

Додамо, що на український ринок оновлена Toyota Camry вийшла на початку березня 2021 року.

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