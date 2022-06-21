Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто — з 1 липня.

Відповідний урядовий законопроект №7418 підтримали одразу в двох читаннях — 234 голосів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк зазначив, що на думку уряду через запровадження нульового розмитнення автомобілів бюджет країни недоотримав близько 13 млрд гривень. За час дії безмитної легалізації машин в Україну завезли понад 19 тисяч машин. Звичайно, це рішення дозволило наситити ринок, але й створило проблеми, тому думка депутатів була практично одноголосною.

Крім цього, Рада в першому читанні схвалила "митний безвіз" (№ 7420) та приєднання до системи режиму спільного транзиту.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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