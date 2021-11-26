Від сьогодні на українських дорогах запрацюють 10 нових камер автоматичної відеофіксації: адреси

Від сьогодні на українських дорогах запрацюють 10 нових камер автоматичної відеофіксації: адреси

Загалом по всій країні вже встановлено 246 автоматичних приладів фіксації порушень ПДР.

Ще 10 нових додаткових камер автоматичної відеофіксації від сьогодні, 26 листопада, фіксуватимуть порушників швидкості.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 26 листопада.

Зазначається, що поліція їх установила на найбільш аварійних ділянках у Запоріжжі, Львові, Тернополі, на Донеччині в напрямку Костянтинівки, по дві камери на трасах у Миколаївській та Рівненській областях та одну на автомагістралі Харківщини.

Своєю чергою перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив адреси розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова;

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД") - просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини та вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого;

м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця;

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка;

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка та на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв;

Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів та на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів.

Нині поліція звітує, що тепер порушення по всій Україні фіксуватиме аж 246 автоматичних приладів фото- та відеофіксації.

Мапа розміщення усіх камер опублікована на сайті МВС.