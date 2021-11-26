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Від сьогодні на українських дорогах запрацюють 10 нових камер автоматичної відеофіксації: адреси

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Від сьогодні на українських дорогах запрацюють 10 нових камер автоматичної відеофіксації: адреси

УНІАН

Загалом по всій країні вже встановлено 246 автоматичних приладів фіксації порушень ПДР.

Ще 10 нових додаткових камер автоматичної відеофіксації від сьогодні, 26 листопада, фіксуватимуть порушників швидкості.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 26 листопада.

Зазначається, що поліція їх установила на найбільш аварійних ділянках у Запоріжжі, Львові, Тернополі, на Донеччині в напрямку Костянтинівки, по дві камери на трасах у Миколаївській та Рівненській областях та одну на автомагістралі Харківщини. 

Своєю чергою перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив адреси розташування приладів:

  • м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова;
  • м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД") - просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини та вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого;
  • м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця;
  • Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка;
  • Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка та на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв;
  • Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів та на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;
  • Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів.

Нині поліція звітує, що тепер порушення по всій Україні фіксуватиме аж 246 автоматичних приладів фото- та відеофіксації.

Мапа розміщення усіх камер опублікована на сайті МВС.

Новини України: 10 нових камер автоматичної відеофіксації від сьогодні працюватимуть на дорогах

Новини України: 10 нових камер автоматичної відеофіксації від сьогодні працюватимуть на дорогах
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