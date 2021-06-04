Забрати авто зі штрафмайданчика можна за кілька хвилин: що для цього потрібно

Наразі ця послуга працює в тестовому режимі.

У Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова, наразі ця послуга працює в тестовому режимі.

"Разом із Нацполіцією та Kyiv Smart City ми розробили та впровадили сервіс, який дозволить економити час водіїв та зменшить черги у пунктах видачі на 25-30%.

Щоб скористатися сервісом, потрібно ввести дані автомобіля у застосунку Kyiv Smart City. На основі цієї інформації буде створена електронна заява на повернення авто. Водієві достатньо роздрукувати заяву і прямувати одразу на штрафмайданчик до представника поліції, який там же відсканує заяву та видасть автомобіль.

До речі, на численні прохання водіїв збільшили час роботи штрафмайданчиків у суботу – з 09:00 до 17:00".

Зазначається, що цей сервіс створений для того, аби розвантажити вулиці від хаотично запаркованих авто, що дуже ускладнюють рух містом, та аби сплатити штраф і забрати машину було комфортно.

Щоб скористатися новим сервісом у застосунку Kyiv Smart City, потрібно зробити таке :

- перейдіть до вкладки "Міські сервіси" – "Сервіси водія" – "Евакуація" і введіть номер автомобіля. Там же можна переглянути деталі евакуації, доказову базу з фотоматеріалами. Після того, як буде надана вся необхідна інформація, створюється електронна заява. Якщо дані внесені до 18:00, вона буде підтверджена того ж дня. Якщо після 18:00 – наступного дня, про що водій отримає сповіщення. Далі достатньо роздрукувати заяву, підписати її та прямувати одразу на штрафмайданчик. Показати документ працівнику поліції та отримати своє авто за кілька хвилин.

Раніше розповідалося про те, що в Києві за підсумками липня через неправильне паркування оштрафували на майже 11 млн гривень.

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