Винятково завдяки одному виду: в Україні суттєво збільшився обсяг автовиробництва

Інші сегменти поліпшення не показали.

В Україні за підсумками грудня 2021 року серйозно збільшився обсяг автовиробництва.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 620 одиниць транспортних засобів. Зазначається, що порівняно з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні збільшився на 19%, а щодо попереднього місяця – на 17 відсотків.

Зазначається, що позитивна динаміка була сформована виключно випуском легкових автомобілів. Якщо відносно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось на 21%, то порівняня із показником грудня 2020 року на 23% та становило 550 одиниць.

Щодо випуску комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво від серпня 2016 року), було продубльовано результат грудня 2020 року – шість екземплярів , а це на 40% менше, ніж у листопаді 2021 року.

Виробники автобусів за місяць виготовили 64 машини, це на 3% менше, ніж у листопаді, і майже на 9% менше грудневого результату 2020 року. Всього у минулому році в Україні було зібрано 8 153 одиниці автотранспортних засобів або на 65% більше, ніж у 2020-му. Легкових автомобілів – 7 342 (+75%), комерційних – 43 (-16%), автобусів – 768 (+10%).

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