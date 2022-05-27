Викрали 39 транспортних засобів на суму в понад 6,5 млн грн: у Києві затримано організовану групу спільників

Викрали 39 транспортних засобів на суму в понад 6,5 млн грн: у Києві затримано організовану групу спільників

Національна поліція затримала шістьох осіб, які викрали 39 транспортних засобів на загальну суму в понад 6,5 млн грн.

За фактом незаконних заволодінь мотоциклами та автівками фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляє Нацполіція, до поліції Києва із заявою звернувся директор одного із підприємств щодо викрадення мото- та автотранспорту з території автостоянки. У ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, оперативники викрили шістьох спільників.

"Ми провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій, аби встановити причетність до злочинів організованої групи осіб. Як нам відомо, організатор спланував дії п’ятьох учасників. У подальшому, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами. Загалом фігуранти викрали 39 транспортних засобів, сума збитків становить понад 6 500 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі вилучили 10 транспортних засобів, місцезнаходження інших на даний час встановлюється. Окрім того, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисників та вилучили мобільні телефони та зброю.

Спільниками є місцеві мешканці 1968, 1972, 1971, 1976, 1996, років народження, та громадянин іншої держави, 1987 року народження. Троє з них вже потрапляли у поле зору поліцейських, а один перебуває у статусі обвинуваченого.

"За погодженням із Київською міською прокуратурою ми повідомили затриманим про підозру за незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене у складі організованої групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Окрім того, ми подали до суду клопотання про обрання порушникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - додали у Нацполіції.

Читайте також:

Укравтодор поновить розмітку та дорожні знаки на дорогах

На Харківській кільцевій дорозі невдовзі забезпечать проїзд

У Європі зростає попит на дорогі вживані авто: топ-10 моделей із пробігом