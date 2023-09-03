Виїзд за кордон на автомобілі: перелік обов'язкових документів

Як виїхати за кордон на власному або чужому авто – що треба знати.

Для виїзду за кордон на власному або чужому автомобілі потрібно мати певний перелік обов'язкових документів, які перевірятимуть як наші, так і іноземні прикордонники. Відсутність будь-якого з них може стати причиною для відмови у перетині кордону.

Про це повідомляє урядовий портал.

Для перетину кордону на власному автомобілі потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

міжнародну страховку "Зелена карта".

Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

Водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після повернення з-за кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів.

Довіреність на право керувати чужим автомобілем, за кордоном буде дійсна за кількох умов:

документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати;

легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні – апостиль або консульська легалізація).

Нагадаємо, у Раді готують ще один штраф для водіїв авто.

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