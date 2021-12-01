Власники "євроблях" вдалися до ще одного способу позбавлення своїх авто

Але це не допоможе уникнути проблем.

Власники автомобілів на європейській реєстрації продовжують страждати від того, що не встигли вчасно "легалізувати" свою машину.

Як відомо, від 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Тому, аби не отримати величезний штраф, вони вдалися до ще одного способу позбавлення машин.

Як повідомляє повідомляє UBR, в Інтернеті активізувалися приватні особи та компанії, які пропонують послугу з розбирання таких транспортних засобів на запчастини та їхній подальший збут. І хоча цей сценарій і раніше активно просувався в Україні як один із можливих виходів, насправді ризиків у ньому більше, ніж користі.

Першими таку послугу стали пропонувати безпосередньо продавці автозапчастин, оскільки для них це є одним із способів отримання дешевих комплектувальних на перепродаж. В Україні існує ціла індустрія спеціальних фірм, які займаються як скуповуванням-продажем, так і безпосереднім розбиранням автомобілів, зокрема і "євроблях". На практиці це має такий вигляд: людина задешево продає свій автомобіль на іноземних номерах, а фахівець вже сам займається його подальшим розбиранням та збутом по запчастинах. Однак дехто з водіїв намагається зробити все самостійно у себе в гаражах, і далі реалізують автомобіль по деталях на різних інтернет-платформах.

"Ось так і виходить, що деякі оголошення стосуються продажу якихось конкретних запчастин – двигуна, коробки передач, сидінь, бо сам власник розібрав машину. А все інше за підсумком він завозить на металобазу і продає по 5,50 грн за кг чорного металу", - сказав юрист організації "АвтоЄвроСила" Іван Казачук.

Оскільки в середньому вага легкової машини становить близько 1,5 тонни, і більшу частину там все ж таки можна зняти, то якісь витрачені на придбання "євробляхи" гроші у власника може й вийде відбити. Але розмір виручених коштів після такої процедури безпосередньо залежить від його марки і від того, в якому технічному стані перебуває автомобіль: значення має "старий це Ford, або новий Mercedes".

"Цей спосіб абсолютно - нелегальний, але в більшості випадків, якщо машина вже якась безнадійна, і на ній вже не можна пересуватися - немає документів, немає варіантів її легалізувати - кілька сотень євро на розбиранні за неї, може, можна буде і повернути ", – констатує голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Якщо ж говорити про легальний спосіб відправлення автомобіля на іноземній реєстрації на розбирання – його просто немає, уточнюють експерти. Бо це – товар, який перебуває під контролем держорганів. Зі свого боку митницею заборонено здійснювати будь-які маніпуляції з автомобілем без відповідного дозволу.

Якщо власник не готовий до подібних дій, несуттєві наслідки від нелегального продажу "євробляхи" за комплектувальними можуть бути лише у водіїв, які не страхували свій автомобіль і жодного разу не отримували штраф за порушення правил дорожнього руху. Відповідно, дані про нього навряд чи знайдуть і притягти до відповідальності їх буде складніше. Також розбирання дає можливість уникнути і поліцейського штрафу (8 500 грн), який виписують на власника "євробляхи" під час зупинки на дорозі. В інших випадках громадяни України, залежно від митного режиму ввезення, отримуватимуть штрафи.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

Додамо, що в Україні залишився один легальний спосіб пільгового розмитнення "євроблях".