Власників "євроблях" попередили про можливість отримання шаленого штрафу: яких авто це стосуватиметься

Це буде грошове покарання у розмірі 170 тисяч грн.

Власників автомобілів на європейській реєстрації попередили про можливість отримання серйозного штрафу.

Так, за інформацією UBR, якщо "євробляха" бита і "не на ходу", її все одно треба розмитнювати. Інакше можна отримати штраф у 170 тисяч грн. Як розповів юрист ГО "АвтоЄвроСила" Іван Казачук, такі машини водії привозять на розмитнення на евакуатори.

"У нас є деякі авто сьогодні, які приїхали на евакуаторі. Тому що у автомобіля є технічні несправності, але людина все ж вирішив його розмитнити, щоб уникнути штрафу в 170 тисяч грн. Авто було ввезено в митному режимі "транзит" на цю людину. Тому тут практично без варіантів", - сказав Козачук.

Щоб уникнути штрафу, додає юрист, потрібно розмитнювати такі автомобілі, в якому б технічному стані вони не перебували.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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