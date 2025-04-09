Власники авто зі США ризикують отримати штраф або втратити права: в чому річ

Червоний покажчик повороту на авто / © ДжеДАІ

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Імпортовані зі США автомобілі можуть стати приводом для серйозних санкцій проти водія — від штрафу до арешту чи позбавлення водійського посвідчення. Причина — невідповідність американських стандартів українським нормам безпеки.

Про це повідомляє SUV News із посиланням на юристів «Дорожнього адвоката».

Імпорт вживаних або пошкоджених автомобілів із США набрав популярності останніми роками. Машини купують на американських аукціонах, ремонтують та оформлюють в Україні. Багато компаній навіть спеціалізуються на перепродажі таких авто. Однак часто замовчують про один критично важливий нюанс.

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За українським стандартом ДСТУ 3649:2010, транспортні засоби повинні бути оснащені жовтими покажчиками поворотів. Водночас у США закон дозволяє використання червоних поворотників. Через це патрульна поліція легко ідентифікує такі машини та виписує штраф у 340 грн згідно з частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Але це — лише перше попередження. У разі повторного порушення, штраф може зрости до 1700 грн. Ба більше, передбачені позбавлення водійських прав на термін до шести місяців або навіть адміністративний арешт до 10 діб.

Юристи закликають власників імпортованих авто звернути увагу на відповідність світлотехніки українським стандартам, адже дрібна деталь може коштувати надто дорого.

До слова, протягом січня — березня 2025 року серед ввезених з-закордону вживаних авто українці найбільше купували Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.