Водій вирішив похизуватися перед пасажиркою: з’явилися нові деталі смертельної ДТП у Києві

Смертельне ДТП у Києві / © Київська міська прокуратура

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Водій Павло Плешивцев, який спричинив смертельну аварію на Чоколовському бульварі у Києві, підробляв в таксі і якраз віз пасажирку.

Про це стало відомо ТСН.ua із власних джерел.

За інформацією джерел, обвинувачуваний віз пасажирку, оскільки підробляв у таксі. Під час поїздки водій Mercedes намагався похизуватися перед пасажиркою своїм вправним керуванням, що спричинило ДТП із чотирма загиблими.

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Наразі вона перебуває у лікарні із травмами. Жінка є головним свідком у справі про смертельне ДТП.

Моторошна аварія у Києві 5 червня — останні новини

У понеділок, 8 червня, у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву — 60 діб під вартою без права на заставу. Чоловіка відправили під варту до 03.08.29 включно. Його адвокатом є Євген Мельниченко, який раніше виступав у суді захисником водійки резонансної ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

Аварія сталася 5 червня у Києві у Соломʼянському районі на Чоколовському бульварі. Легковий автомобіль Mercedes на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, де були люди.

Через аварію на місці події одразу загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, син військового, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки.

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За кермом авто, за даними ЗМІ, перебував Павло Плешивцев, керівник релігійної громади. За інформацією патрульної поліції, на рахунку чоловіка зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості.

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