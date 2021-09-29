Водіям розповіли, чи має право поліцейський винести декілька постанов одночасно за різні порушення ПДР

Адже загальна сума штрафу може бути дуже серйозною.

Автомобілістам розповіли, чи має право поліцейський винести декілька постанов за різні порушення ПДР.

Про це розповідає Дорожній адвокат.

Так, часто на місці зупинки працівник поліції може виявити не одне порушення, а декілька. Для прикладу, водія може бути зупинено за проїзд на червоне світло світлофору. А далі під час зупинки виявиться, що у нього відсутнє ще й посвідчення водія. Окрім цього, може бути ще й відсутній протокол технічного огляду транспортного засобу (ТЗ).

Практика свідчить, що намагаючись виконати показник за кількістю складених постанов, інспектор виносить у такому випадку три окремі постанови: 1-шу за порушення правил проїзду світлофору (510 грн), 2-гу за відсутність посвідчення водія (425 грн), та 3-тю за відсутність протоколу техогляду (340 грн). Разом - 1 275.

Тобто, після зупинки поліцією водій може поїхати з декількома постановами "на руках". Однак законодавство не дозволяє "безмежного складання" постанов у таких випадках. Закон передбачає об'єднання справ за кожним порушення в одну і застосування санкцій лише за найбільш серйозне порушення.

У одній з таких ситуацій водій був оштрафований через неосвітлений номерний знак та відмову показувати посвідчення. Як наслідок, інспектор виніс щодо водія дві окремі постанови, окремо за кожне порушення. Суд визнав це рішення незаконним та наголосив на тому, що водій повинен сплатити штраф за найбільш серйозне порушення.

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