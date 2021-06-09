Водіям розповіли, чи мають вони право "знімати" на телефон дії працівника поліції та його службове посвідчення

Усе повинно бути за законом.

Водіям розповіли, чи мають вони право "знімати" на телефон працівника поліції та його службове посвідчення.

Про це розповідає Дорожній адвокат.

Як відомо, часто поліцейські забороняють проводити відеофіксацію їхніх дій на місці зупинки. А особливо не дозволяють знімати їх службове посвідчення. Водночас посилаються на норми Конституції. Однак, Конституція забороняє втручання в особисте й сімейне життя людини та збір конфіденційної інформації про неї без її згоди. А публічне виконання службових обов’язків не є особистим і сімейним життям.

Водночас, Законом "Про інформацію" передбачено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. До того ж не належать до інформації з обмеженим доступом відомості про незаконні дії органів державної влади, їх посадових та службових осіб.

Отже, інформація про суб’єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а значить є відкритою.

Тому, на місці зупинки водієві не заборонено "знімати" на телефон як дії поліцейського, так і його службове посвідчення. Навпаки, фото-, відеознімання на місці може стати надалі єдиним доказом незаконних дій інспектора.

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