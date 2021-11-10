Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом

Блакитне пальне нещодавно побило новий рекорд.

Автомобілістам розповіли, як може змінитися вартість автогазу найближчим часом.

Відповідний прогноз зробили експерти в коментарі для UBR.

Зазначимо, що цього тижня ціна автогазу в Україні побила історичний рекорд: преміальні мережі просять за літр бюджетного палива вже 19,49 грн. Як зауважили у "Консалтинговій групі А-95", це є найвищим показником за всю історію спостережень. За даними "Консалтингової групи А-95", у вівторок, 9 листопада, середня ціна автогазу на роздрібних мережах АЗС склала 18,63 грн/л. Зазначимо, що в окремих учасників ринку ще можна знайти автогаз дешевше за 18 грн/л.

Отже, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що хоча ЗВГ справді почали більше використовувати з метою опалення, але подорожчання автогазу можна було б уникнути.

"Українські компанії не мають довгострокових договорів про постачання. Тому коли в Туреччині, Польщі та РФ почали більше використовувати пропан-бутан як котельне пальне, Україну почали постачати за залишковим принципом. На вільному ринку поменшало ресурсу, виник ситуативний дефіцит і ціни зросли", - сказав Рябцев.

На його думку, дефіцит буде ліквідовано після того, як компанії знайдуть інші джерела постачання. Відповідно, і тренд на подорожчання автогазу у роздробі закінчиться. Сприяє цьому та традиційне для зими зниження попиту на даний вид пального.

Зростання цін на природний газ та збільшення попиту на ЗВГ для опалення називає основним фактором подорожчання автогазу та гендиректором мережі АЗС SunOil Леонідом Косянчуком. Однак він також додає, що тут відіграли роль регуляторні дії влади України.

Як зазначає Косянчук, автогаз є рентабельним, якщо його ціна не перевищує 50-60% ціни бензину марки "А-95". На сьогоднішній день вартість пального в Україні впритул підібралася до цієї позначки. На думку Косянчука, подальше зростання цього показника спричинить зниження попиту на автогаз у водіїв, які тимчасово перейдуть на бензин. Відтік споживачів незабаром матиме ефект, і вартість ЗВГ знизиться.

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