Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом

Із кожним днем блакитне пальне дорожчає.

Водіям розповіли, на що чекати з вартістю автогазу найближчим часом.

Про це в коментарі для Auto-Consulting зазначив директор спеціальних проєктів у НТЦ “Психея”, професор Геннадій Рябцев.

Зазначимо, що середня вартість блакитного пального у вівторок, 23 листпоада, зросла на 5-20 коп./літр. Таким чином, його середня ціна перевалила за 19 грн/літр.

Від кінця вересня, за даними Консалтингової групи А-95, середня ціна зрідженого автомобільного газу на АЗС зросла на 2 грн. Але зростання цін на авто газ розпочалося ще раніше. У липні він коштував у районі 15 грн/л, а в січні цього року – трохи більше ніж 12 грн/л. Тобто менше, ніж за рік ціна газу піднялася на цілих 7 грн/л.

Так, за інформацією Рябцева, попит на скраплений газ справді зріс у зв'язку з початком опалювального сезону. І його активно використовують як котельне пальне і в Польщі, і в Туреччині. В результаті, постачання газу з Росії та Білорусії більшою мірою були переорієнтовані на ці та інші європейські країни. Крім того, через подорожчання природного газу зріс неавтомобільний попит на скраплений нафтовий газ у самій Україні. Таким чином, у нас сформувався ситуативний дефіцит ЗВГ.

З іншого боку, автомобілісти менше використовують скраплений газ у холодну пору. До того ж, збільшилися постачання ЗВГ із Казахстану. Більше того, за інформацією Рябцева, після того, як в Україні ціни на газ піднялися, ми стали “преміальним ринком”, і до нас уже почали постачати газ із Польщі. За ціни, яка сьогодні у нас існує, – це вигідно.

Оскільки продукту стало достатньо, а попит на нього в Україні вже не збільшується, Рябцев прогнозує, що ціни мають стабілізуватися. А за кілька місяців вони можуть навіть впасти, повернувшись до рівня 17 грн/л. Експерт не бачить якихось об'єктивних причин чи навіть форс-мажорних обставин, які призвели б до подальшого зростання цін на ЗВГ у найближчі місяці. Не кажучи вже про різкий їхній стрибок.