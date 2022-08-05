Водіям розповіли, чого очікувати з вартістю та наявністю пального до кінця літа в Україні: думка експертів

Фахівці зробили прогноз, що буде з паливним ринком протягом найближчого часу на українських АЗС.

Останнім часом ситуація з наявністю пального значно покращилася, проте автомобілісти все ще висловлють занепокоєння, що може піти "друга хвиля" дефіциту.

Експерти в коментарі Auto-Consulting розповіли, на що чекати з наявністю пального до кінця літа.

Так, на думку директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, паливну кризу в Україні вдалося подолати.

Це сталося завдяки злагодженій роботі Кабміна та трейдерів, для яких держава, фактично відкрила паливний ринок. Для порівняння Куюн наводить такі цифри. Якщо до війни на вітчизняному ринку працювало близько 100 компаній, у червні іх налічувалося вже 300. Пальне до України почали звозити і агрофірми, і транспортні компанії, і промислові підприємства. Вони уклали нові контракти із виробниками пального, знайшли транспорт, розробили нові маршрути імпорту до України.

Директор спеціальних проектів НТЦ “Психея” профессор Геннадій Рябцев, своєю чергою, трохи стриманіше реагує на ситуацію з пальним.

На його думку проблема у тому, що усі ці контракти - короткотермінові. Тому, довгострокових гарантій немає. Окрім цього, наразі, трейдери працюють “з коліс”. А обмеження на пропускну здатність імпорту пального залізничним транспортом, та нестача бензовозів лишилися. Тобто, об'єми імпорту пального важко збільшити. А зовсім скоро - холодна пора року та опалювальний сезон.

За інформацією Куюна, наразі спостерігається профіцит скрапленого газу. Його продають, практично, без маржі. Так само багато пропозицій і дизельного пального. Великі об'єми, закуплені і завезені трейдерами у період жорсткого дефіциту, сьогодня пропонуються майже за собівартістю. У постачанні бензину такого профіциту немає. Хоча, за данимиКуюна, порівняно із червнем, у липні імпорт бензина до України збільшився на 30%. Та, в даному випадку головне, що цей продукт присутній на АЗС.

Щодо цінових перспектив, Куюн зазначив, що за попередніми прогнозами у серпні середня ціна на дизельне пальне мала знизитись приблизно на 7-8 грн/л, а на бензин - на 5 грн/л. Проте, ці прогнози зробив недійсними перегляд валютного курсу. Нині такого цінового оптимізму нема. Хоча, зниження цін все ж таки очікується. Дизельне пальне зараз має потенціал до зменшення ціни на 1-2 грн/л. За йото прогнозом, найближчим часом 1 л бензину коштуватиме 50 грн, а 1 л дизельного пального - 53-55 грн/л. Із тим, що до кінця літа проблем із пальним не буде погоджується і Геннадій Рябцев. Він також прогнозує помірне зниження цін.

Проте, пан Рябцев не вважає, що проблема із постачанням пального до України зникла. На його думку, до кінця року може виникнути дефіцит дизельного пального. І, як наслідок, - зростання цін на нього. Окрім цього, на думку Рябцева, під кінець року трейдерам буде важче знаходити необхідні об'єми пального на ринках країн ЄС. Адже із грудня запрацює ембарго на використання нафтопродуктів, імпортованих із РФ. Таким чином, нафтопереробні підприємства Угорщини, Болгарії, Чехії та Словакії вироблятимуть пальне лише для внутрішнього споживання у своїх країнах. Відповідно - пропозиція нафтопродуктів на ринку ЄС зменшиться.

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