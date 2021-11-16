Водіям розповіли важливу деталь щодо контролю за технічним станом транспортних засобів просто на дорозі

Він почав діяти від 12 листопада.

Як відомо, нещодавно в Україні розпочався контроль за технічним станом транспортних засобів.

Так, від 12-го листопада , патрульні поліцейські використовуватимуть для цього спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Дорожній адвокат вирішив дати роз'яснення щодо цієї процедури та чи законна вона.

Правила дорожнього руху передбачають, що водій повинен зупинитись на вимогу інспектора, і навіть дати оглянути авто, зокрема перевірити технічний стан машини. Водночас мають бути підстави, передбачені законом про Нацполіцію. Проте зазначена норма закону не передбачає підстав щодо проведення технічного огляду транспортного засобу. Винятком є ​​випадки, коли є очевидні ознаки несправності авто. Але навіть у таких ситуаціях законодавством не передбачено перевірки на дорозі, а також повноваження поліцейських щодо її проведення.

На сьогодні технічний контроль можна проводити лише у стаціонарних умовах відповідно до постанови Кабміну №137 від 2012 року та наказу Мінінфраструктури №710 від 2012 року. Крім того, раніше було передбачено процедуру документування результатів огляду, але 10 листопада 2020 року цей порядок втратив чинність, а новий – не затвердили.

Зазначені мобільні станції МВС отримало ще у грудні минулого року. Але досі відсутні нормативно-правові акти, які затверджують підстави для зупинення транспортного засобу для проведення ТО. До того ж не затверджено спеціальних повноважень працівників поліції, а також механізму проведення перевірок та документування їхніх результатів. Тож, такі нововведення повинні бути закріплені на законодавчому рівні.

Транспорт, який буде перевірятися :

вантажні автомобілі понад 3,5 тонн та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі Спеціалізовані ТЗ;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Заазначається, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.

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