Тепер його можна замовити онлайн.
Водіям розповіли важливу деталь щодо страхового поліса на автомобіль.
Так, на офіційному сайті МВС з'явилася інформація, що відтепер в Україні в електронному кабінеті водія з’явилася можливість замовити страховий поліс на автомобіль. Тепер укласти договір страхування авто можна буде онлайн.
Відповідно не потрібно буде їхати для цього в офіс чи чекати доставку.
Окрім того, зазначається, що за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу буде змінюватися колір його позначки, що означатиме потребу оформити новий. Але попередній договір все одно буде діяти до закінчення свого терміну.
Також у МВС ввели знижку для громадян пільгових категорій. Вони можуть замовити страхові поліси за нижчою ціною, але потрібно вказати документ, який підтвердить пільгу.
У відомстві нагадали, що в електронному кабінеті водія можна:
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обміняти та відновити посвідчення водія;
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призначити належного користувача на авто;
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відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР;
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верифікувати водійські документи;
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отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
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замовити індивідуальні номерні знаки.
Раніше розповідалося про те, хто в Україні має право їздити без страхового полісу.