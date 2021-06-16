Тепер його можна замовити онлайн.

Водіям розповіли важливу деталь щодо страхового поліса на автомобіль.

Так, на офіційному сайті МВС з'явилася інформація, що відтепер в Україні в електронному кабінеті водія з’явилася можливість замовити страховий поліс на автомобіль. Тепер укласти договір страхування авто можна буде онлайн.

Відповідно не потрібно буде їхати для цього в офіс чи чекати доставку.

Також читайте Стікер страхового полісу на склі авто: чи є відповідальність у разі його відсутності

Окрім того, зазначається, що за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу буде змінюватися колір його позначки, що означатиме потребу оформити новий. Але попередній договір все одно буде діяти до закінчення свого терміну.

Також у МВС ввели знижку для громадян пільгових категорій. Вони можуть замовити страхові поліси за нижчою ціною, але потрібно вказати документ, який підтвердить пільгу.

У відомстві нагадали, що в електронному кабінеті водія можна:

обміняти та відновити посвідчення водія;

призначити належного користувача на авто;

відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР;

верифікувати водійські документи;

отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

замовити індивідуальні номерні знаки.

Раніше розповідалося про те, хто в Україні має право їздити без страхового полісу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання