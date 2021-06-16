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Водіям розповіли важливу деталь щодо страхового поліса на автомобіль

Водіям розповіли важливу деталь щодо страхового поліса на автомобіль

Фото з відкритих джерел

Тепер його можна замовити онлайн.

Водіям розповіли важливу деталь щодо страхового поліса на автомобіль.

Так, на офіційному сайті МВС з'явилася інформація, що відтепер в Україні в електронному кабінеті водія з’явилася можливість замовити страховий поліс на автомобіль. Тепер укласти договір страхування авто можна буде онлайн.

Відповідно не потрібно буде їхати для цього в офіс чи чекати доставку.

Окрім того, зазначається, що за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу буде змінюватися колір його позначки, що означатиме потребу оформити новий. Але попередній договір все одно буде діяти до закінчення свого терміну.

Також у МВС ввели знижку для громадян пільгових категорій. Вони можуть замовити страхові поліси за нижчою ціною, але потрібно вказати документ, який підтвердить пільгу.

У відомстві нагадали, що в електронному кабінеті водія можна:

  • обміняти та відновити посвідчення водія;

  • призначити належного користувача на авто;

  • відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР;

  • верифікувати водійські документи;

  • отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

  • замовити індивідуальні номерні знаки.

Раніше розповідалося про те, хто в Україні має право їздити без страхового полісу.