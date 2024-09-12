Водіїв авто можуть позбавити прав через "неправильні" фари: про що йдеться

В Україні законом заборонено встановлювати у фарах автомобілів ксенонові лампи. За порушення загрожує штраф, а то й тимчасове позбавлення водійських прав.

Про це пише Avtosota.

Багато українських водіїв вважають, що можуть самостійно модернізувати свої автомобілі без наслідків. Це особливо стосується фар, які часто роблять яскравішими для покращення видимості під час нічних поїздок. Однак такі зміни можуть призвести до серйозних штрафів і навіть позбавлення прав.

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Зокрема, закон забороняє встановлення ксенонових ламп, якщо вони не передбачені конструкцією автомобіля. Деякі власники вживаних машин можуть не знати, що попередній власник незаконно змінив фари. Проте це не звільняє від відповідальності, оскільки ксенонові фари можуть засліплювати пішоходів та водіїв зустрічного транспорту, створюючи небезпеку виникнення аварій.

Відповідно до частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання таких фар передбачений штраф у розмірі 340 грн. У разі повторного порушення водія можуть позбавити водійських прав терміном на шість місяців.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, у кого українська поліція може забирати права на законних підставах, і мобілізація тут ні до чого.

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