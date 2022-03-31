Водійське посвідчення під час військового стану можна відновити без медичної довідки

Водійське посвідчення під час військового стану можна відновити без медичної довідки

Тепер замінити або відновити водійське посвідчення стало значно легше.

Для того, щоб замінити або відновити водійське посвідчення потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код та водійське посвідчення, у разі якщо його викрали, вам ще потрібна довідка з поліції.

Тож, тепер для цієї адміністративної процедури не потрібна наявність медичної довідки. Про це повідомляється на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг.

Зробити це можливо в центрах надання адміністративних послуг будь-якого районного центру, або великого міста. Також, можна звернутися до сервісного центра МВС.

Треба зазначити, що замінити водійське посвідчення зможуть лише громадяни, які мають право виїхати за кордон, або захищають нашу державу.

Нагадаємо, що водії з посвідченням категорії В можуть керувати вантажівками під час війни

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