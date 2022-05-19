Водійське посвідчення відтепер можна обміняти в міграційній службі

Водійське посвідчення відтепер можна обміняти в міграційній службі

Ця послуга є серед автомобілістів однією з найбільш затребуваних.

В Україні обміняти посвідчення водія відтепер можна в будь-якому відділі Державної міграційної служби .

Про це повідомляє МВС України у Facebook.

Зокрема, органи Державної міграційної служби прийматимуть заяви на обмін посвідчення водія, направлятимуть їх для перевірки в ТСЦ, для друку в держпідприємстві “Документ” і видаватимуть громадянам.

Зазначимо, що наразі здійснити обмін водійських прав можна у сервісних центрах МВС та ЦНАПах. Тепер одну з найпопулярніших послуг серед автомобілістів, якою є обмін посвідчення водія, можна зробити й у ДМС.

Відповідний наказ МВС України “Про затвердження Порядку взаємодії сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів” 11 травня зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Цим актом урегульовано порядок взаємодії Головного сервісного центру МВС та ДМС для забезпечення обміну посвідчення водія.

“Таким чином, ми розширюємо перелік суб’єктів, уповноважених надавати цю адміністративну послугу. Громадянин має право обирати, де йому буде зручніше та швидше отримати державну послугу”, - пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.