Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити

Інструкція включає в себе чотири кроки.
Іноді буває так, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються у додатку "Дія". Утім, це можна виправити.
Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Отже, аби документи відображались у “Дії”, можливо, потрібно пройти верифікацію у кабінеті водія, та надіслати файл з зображенням обох боків документа до сервісного центру МВС для обробки.
Алгоритм дій такий:
- авторизуватись у кабінеті водія;
- заповнити всі поля необхідними даними;
- завантажити файл із зображенням обох боків документа у форматі .jpg;
- надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.
Зазначається, що адміністратори опрацюють запити і якщо все гаразд, документи повинні з’явитися в Електронному кабінеті водія та “Дії”.
Раніше автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.