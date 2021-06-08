Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити

Інструкція включає в себе чотири кроки.

Іноді буває так, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються у додатку " Дія ". Утім, це можна виправити.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Отже, аби документи відображались у “Дії”, можливо, потрібно пройти верифікацію у кабінеті водія, та надіслати файл з зображенням обох боків документа до сервісного центру МВС для обробки.

Алгоритм дій такий:

авторизуватись у кабінеті водія;

заповнити всі поля необхідними даними;

завантажити файл із зображенням обох боків документа у форматі .jpg;

надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Зазначається, що адміністратори опрацюють запити і якщо все гаразд, документи повинні з’явитися в Електронному кабінеті водія та “Дії”.

Раніше автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.

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