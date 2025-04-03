Водійські права по-новому: як зміниться медична перевірка

Посвідчення водія / © ТСН.ua

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У Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність майбутніх водіїв до керування транспортом (форма №083/о). Натомість хочуть запровадити електронні медичні висновки через Електронну систему охорони здоров’я. ЕСОЗ буде синхронізована з реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Відповідний проєкт постанови щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту №13131 подав 3 квітня на розгляд парламенту голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Як пояснюють автори законопроєкту, запропоновані зміни сприятимуть прозорості та точності медичних даних. Усе тому, що вся інформація про придатність до керування авто передаватиметься через систему «Трембіта» до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, інформаційної системи МВС та інших держорганів.

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Також передбачається, що всі кандидати у водії повинні обов’язково проходити медогляд. Після якого ухвалюватиметься рішення про придатність людини до керування. А ще для водіїв запровадять регулярні медичні перевірки, зокрема перед та після рейсів.

Водії поділятимуться на дві групи залежно від категорії транспорту:

Група І — власники легкових авто (категорії A, A1, B, B1, BE) та трактористи.

Група ІІ — водії вантажного та пасажирського транспорту (категорії C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) і ті, хто займається перевезеннями як наймані працівники або самозайняті особи.

На основі медобстеження формуватиметься електронний висновок, у якому будуть вказані можливі обмеження або дозвіл на керування транспортом. На роботодавців та відповідальних посадовців буде покладена відповідальність за допуск до роботи водіїв, які не пройшли медогляд.

Нагадаємо, раніше роз’яснювалася процедура заміни водійського посвідчення: кому з водіїв доведеться повторно складати іспити.