ТСН Авто Новини Україна Дата публікації 05:23, 16.10.25 Категорія Україна Кількість переглядів 2354 Час на прочитання 1 хв Всю Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка є загроза Усі області України в червоній зоні через ракетну небезпеку. Автор публікації Олена Кузьмич Поділитись Поділитись: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопіювати посилання Повітряна тривога / © tsn.ua Україну у четвер, 16 жовтня, станом на 05:21 охопила масштабна повітряна тривога. Про це повідомили Повітряні сили у Telegram. “УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К“, = йдеться у повідомленні.