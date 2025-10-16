ТСН у соціальних мережах

Всю Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка є загроза

Усі області України в червоній зоні через ракетну небезпеку.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Україну у четвер, 16 жовтня, станом на 05:21 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

“УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К“, = йдеться у повідомленні.

