Ввозити "євробляхи" стане простіше: Кабмін розширив перелік КПП для нульового розмитнення

Кабінет Міністрів розширив список пунктів пропуску, через які можна ввозити авто під розмитнення. Зокрема, додали морські порти.

В Україні продовжує діяти безмитне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Скористатися нею вирішило багато українців, що призвело до утворення величезних черг на кордоні. Тому уряд розширив список пунктів пропуску, через які можна ввозити такі автомобілі.

Про це свідчить опублікована ухвала уряду.

Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України за № 479-р, переміщення транспортних засобів, придбаних громадянами країни за межами митної території України з метою особистого використання, здійснюється у десяти міжнародних пунктах пропуску. До них входять морські та річкові порти.

Таким чином, ввезти "євробляхи" в країну можна через наступні КПП:

"Устилуг";

"Грушів";

"Малий Березний";

“Чорноморський рибний порт”;

“Чорноморський морський порт”;

“Чорноморський судноремонтний завод”;

“Одеський морський торговельний порт”;

“морський порт Південний”;

”Ізмаїльський морський торговельний порт”;

”Ренійський морський порт”;

”Усть-Дунайський морський торговельний порт”;

“Білгород-Дністровський морський торговельний порт”;

“Поромний комплекс Орлівка”.

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