Вживані автомобілі в Україні у 2022 році подорожчають на 15-20% - експерти

Вживані автомобілі в Україні у 2022 році подорожчають на 15-20% - експерти

Тенденція триватиме близько шести місяців.

В Україні у 2022 році можуть суттєво подорожчати вживані автомобілі.

Про це повідомляє ГО "АвтоЄвроСила" з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Так, за словами аналітиків, ціни в країні зростатимуть паралельно з ринками Європи, США, Кореї та Китаю. Виною всьому - глобальна криза автопрому, пов'язана з дефіцитом чіпів і, як наслідок, недоліком нових автомобілів.

Зазначається, що подорожчання машин із пробігом може сягнути від 15 до 20%. Триватиме ця тенденція в перші шість місяців.

Щодо України, то на ринок за останні місяці потрапило багато колишніх "євроблях", середній вік яких – 13 років. Більшу половину ринку автомобілів у нашій країні формують недорогі машини (до 10 тисяч доларів). А молодіший транспорт, який коштує дорожче, в Україну майже не завозять. У підсумку, за прогнозами експертів, наступного року салони розпродаватимуть запаси, які залишилися, за старими цінами.

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