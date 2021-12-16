Вживані автомобілі в Україні у 2022 році подорожчають на 15-20% - експерти

Тенденція триватиме близько шести місяців.
В Україні у 2022 році можуть суттєво подорожчати вживані автомобілі.
Про це повідомляє ГО "АвтоЄвроСила" з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.
Так, за словами аналітиків, ціни в країні зростатимуть паралельно з ринками Європи, США, Кореї та Китаю. Виною всьому - глобальна криза автопрому, пов'язана з дефіцитом чіпів і, як наслідок, недоліком нових автомобілів.
Зазначається, що подорожчання машин із пробігом може сягнути від 15 до 20%. Триватиме ця тенденція в перші шість місяців.
Щодо України, то на ринок за останні місяці потрапило багато колишніх "євроблях", середній вік яких – 13 років. Більшу половину ринку автомобілів у нашій країні формують недорогі машини (до 10 тисяч доларів). А молодіший транспорт, який коштує дорожче, в Україну майже не завозять. У підсумку, за прогнозами експертів, наступного року салони розпродаватимуть запаси, які залишилися, за старими цінами.
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