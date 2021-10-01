Вживані автомобілі в Україні: як змінилася ціна на машини з пробігом останнім часом

Наразі існує серйозна нестача напівпровідників.

Перехід на електромобілі і світова чіп-криза підняли ціни на вторинному ринку автомобілів багатьох європейських країн і США.

Про те, як саме змінилася вартість вживаних машин в Україні, розповідає Auto-Consulting.

Через чіп-кризу, термін очікування нових авто збільшився, намітився дефіцит і ціни на деякі моделі піднялися. Що стосується електромобілів, то погано розвинена інфраструктура зарядних станцій ускладнює їхню експлуатацію. Не кажучи вже про те, що поки і самі авто на електричній тязі дорожче автомобілів з ДВЗ.

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Саме тому до нас не хлинули старі дизельні авто з країн ЄС, адже багато хто сподівався, що заборона на дизель, які відбувається в європейських країнах, "вижене" ці автомобілі на наш вторинний ринок за хорошими цінами. Але цього не сталося. У той же час на європейських майданчиках з продажу вживаних автомобілів і аукціонах, ціни на старі авто поки не виросли. Зазначається, що продавці просто спеціально нагнітають обстановку, щоб побільше заробити.

За словами одного з експертів, ціни на європейських майданчиках старих автомобілів все ж стали трохи вище. Крім того, термін експлуатації авто в європейських корпоративних автопарках також збільшився. Машини там тепер "бігають" мінімум на рік більше. Відповідно, на вторинний ринок вони потрапляють нерідко зі значно більшим пробігом.

Як повідомили AUTO-Consulting в компанії Captain America, ціни на авто з США виросли тільки для тих клієнтів, які хочуть отримати автомобіль швидко. Якщо розглядати термін доставки приблизно в півтора місяці, ціна не змінилася. У компанії AutoFreeDom, своєю чергою, повідомили, що ціни на авто з США виросли ще кілька місяців тому. І до цього вже встигли звикнути їхні клієнти. Все, звичайно, залежить від моделі, пробігу та стану автомобіля, але в середньому - це зростання на 2 тисячі доларів. Подорожчання пов'язане з тим, що в Америці збільшився попит на внутрішньому ринку. Тому, вибір для відправки до нас став менше.

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У той же час, деякі продавці автомобілів з американських аукціонів кажуть, що ціни можуть вирости на 30%, якщо порівнювати з початком нинішнього року. Пов'язують це з тим, що в США теж великий попит на вживані машини. Паралельно ті, хто возить авто з Європи, впевнені, що цього не станеться. Адже за такі гроші ніхто не купить "фото битого автомобіля". Крім того, є думка, що саме американські "битки" сьогодні стримують зростання цін на вітчизняному вторинному ринку.

Що стосується цін, то порівняно з аналізом, який проводився в середині нинішнього літа, на кінець вересня зміни вже є. Але не на всі моделі. У більшості моделей цінник вже виріс на 3-5%, але зустрічаються і варіанти, де прайс навіть нижче, ніж влітку. Однак поки можна констатувати, що на внутрішньому українському ринку такого глобального подорожчання старих автомобілів, як в країнах ЄС і в США, поки не відбулося.

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