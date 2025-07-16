Взяли пасажира — заплатите штраф до 32 тисяч гривень: водіїв попередили про рейди

Рейди на дорогах

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На дорогах України тривають рейдові перевірки. За те, що водій без дозволу взяв пасажира, загрожує штраф у розмірі 17-32 тисячі гривень.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Що відомо про штрафи

Як зазначається у повідомленні, під час проведення рейдової перевірки інспектори у Кіровоградській області зупинили транспортний засіб марки ВАЗ, який відповідно до наданих пояснень пасажира, надавав послуги перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

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“У ході перевірки документів, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів було встановлено, що власник ТЗ не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на здійснення такої діяльності”, — пояснили в Укртрансбезпеці.

Через виявлене порушення на власника транспортного засобу був складений відповідний протокол за ч. 1, ст. 164 КУпАП. Суму штрафу визначатиме суд, він може становити від 17 000 до 34 000 грн.

“Укртрансбезпека закликає перевізників не вдаватися до спроб порушення законодавства, а доброчесно вести свою господарську діяльність”, — закликали українців у відомстві.

Нагадують, що є законопроєкт № 11025 врегульовує питання притягнення до відповідальності автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами без відповідних дозвільних документів. Йдеться про «нелегальні» перевезення.

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Нагадаємо, за встановлення дефлектора вікна можна отримати штраф. Такий тюнінг насправді є потенційно небезпечним.

У Національній поліції зазначають, що дефлектори класифікуються як додаткові зовнішні елементи конструкції авто, а отже — підпадають під окремі технічні вимоги. Особливе занепокоєння викликає той факт, що у разі дорожньо-транспортної пригоди вони можуть спричинити травми пішоходам чи іншим учасникам руху.

Водіїв попередили: якщо під час перевірки буде виявлено невідповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки (зокрема через встановлені дефлектори) водій може бути оштрафований.