WOG PAY BOX – новий зручний сервіс розрахунків, реалізований мережею АЗК WOG та покликаний пришвидшити обслуговування клієнтів

Віднині у клієнтів АЗК WOG є можливість розрахуватися за допомогою терміналу самообслуговування WOG PAY BOX за лічені хвилини. Перші 20 АЗК у Києві, Одеській, Рівненській та Вінницькій областях вже оснащені комплексами WOG PAY BOX та роблять відвідування АЗК ще більш комфортним та зручним. Партнером проєкту виступила компанія VISA.

WOG PAY BOX – це повноцінний асистент-помічник, який надає клієнтам комплекс послуг: оплати за пальне, товари WOG MARKET, найкавовішу каву й смаколики WOG CAFE в кілька кліків одним чеком та без допомоги оператора. Окрім того, термінал WOG PAY BOX розширює інклюзивні можливості АЗК, адже робить більш комфортним оформлення замовлення та оплату для людей з вадами мовлення та слуху.

"Ми у WOG вважаємо, що наша задача надавати максимум зручних сервісів для наших споживачів, щоб вони могли задовольнити свої потреби в найбільш зручний саме для них спосіб. WOG PAY BOX став третім альтернативним інструментом для оплати пального та покупок в мережі. Клієнти АЗК мають можливість оплатити якісне пальне, товари з WOG MARKET, найкавовішу каву та страви на традиційній касі, де завжди раді допомогти та проконсультувати наші оператори. Другим інструментом став сервіс WOG PAY, впроваджений у 2017 році, який дозволяє клієнтам розраховуватись безпосередньо у мобільному застосунку PRIDE. Постійний ріст кількості користувачів WOG PAY надихнув нас розвивати напрямок сервісів самообслуговування", – зауважив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Впровадження WOG PAY BOX на АЗК WOG планується в два етапи. На першому етапі, який триватиме до середини лютого 2022 року, буде встановлено 125 терміналів на 68 автозаправних комплексах по всій Україні – у великих містах та на трасових об’єктах. Другий етап передбачає масштабування проєкту на інші АЗК по всій країні.

"Наша команда багато часу витратила на розробку UI/UX-дизайну інтерфейсу WOG PAY BOX, щоб користуватися ними було комфортно кожному клієнту. Він простий, інтуїтивний та зручний. Розібратися в ньому можна за лічені секунди й без допомоги консультантів. Не потрібно навіть вводити номер колонки: щойно заправник вставить пістолет в бак машини, номер автоматично висвітиться на табло WOG PAY BOX. Усього за кілька кліків через термінал можна сплатити за пальне, товари, а також замовити каву й улюблені страви. Все одним чеком. Замовлення з WOG PAY BOX маршрутизується на планшети операторів, тож вони одразу його отримують та можуть швидко підготувати й видати клієнту. Розрахуватись можна банківською чи паливною смарт-карткою або бонусами PRIDE. Окрім того, через WOG PAY BOX можна самостійно зареєструватися в програмі лояльності PRIDE та користуватися усіма її перевагами", - зазначив Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

WOG PAY BOX дозволяють підвищити комфорт споживачів, а також збільшити швидкість обслуговування та пропускну спроможність АЗК. На більшості автозаправних комплексів буде встановлено по два такі термінали.





"Visa прагне об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі й відповідати найактуальнішим запитам споживачів. Тож ми раді стати партнером проєкту з упровадження комбінованих терміналів самообслуговування WOG PAY BOX в мережі АЗК WOG, сприяючи покращенню клієнтського досвіду та розширенню сервісів за допомогою швидких, безпечних та комфортних безконтактних платежів в Україні", - підкреслила Наталя Войтович, старша директорка, голова департаменту Visa по роботі з торговельно-сервісними підприємствами і еквайрингу в Україні, Грузії, СНД і Південно-Східній Європі.