Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

WOG PAY BOX – новий зручний сервіс розрахунків, реалізований мережею АЗК WOG та покликаний пришвидшити обслуговування клієнтів Новини компаній

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
WOG PAY BOX – новий зручний сервіс розрахунків, реалізований мережею АЗК WOG та покликаний пришвидшити обслуговування клієнтів

Віднині у клієнтів АЗК WOG є можливість розрахуватися за допомогою терміналу самообслуговування WOG PAY BOX за лічені хвилини. Перші 20 АЗК у Києві, Одеській, Рівненській та Вінницькій областях вже оснащені комплексами WOG PAY BOX та роблять відвідування АЗК ще більш комфортним та зручним. Партнером проєкту виступила компанія VISA. 

WOG PAY BOX – це повноцінний асистент-помічник, який надає клієнтам комплекс послуг: оплати за пальне, товари WOG MARKET, найкавовішу каву й смаколики WOG CAFE в кілька кліків одним чеком та без допомоги оператора. Окрім того, термінал WOG PAY BOX розширює інклюзивні можливості АЗК, адже робить більш комфортним оформлення замовлення та оплату для людей з вадами мовлення та слуху.

"Ми у WOG вважаємо, що наша задача надавати максимум зручних сервісів для наших споживачів, щоб вони могли задовольнити свої потреби в найбільш зручний саме для них спосіб. WOG PAY BOX став третім альтернативним інструментом для оплати пального та покупок в мережі. Клієнти АЗК мають можливість оплатити якісне пальне, товари з WOG MARKET, найкавовішу каву та страви на традиційній касі, де завжди раді допомогти та проконсультувати наші оператори. Другим інструментом став сервіс WOG PAY, впроваджений у 2017 році, який дозволяє клієнтам розраховуватись безпосередньо у мобільному застосунку PRIDE. Постійний ріст кількості користувачів WOG PAY надихнув нас розвивати напрямок сервісів самообслуговування", – зауважив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський. 

©

Впровадження WOG PAY BOX на АЗК WOG планується в два етапи. На першому етапі, який триватиме до середини лютого 2022 року, буде встановлено 125 терміналів на 68 автозаправних комплексах по всій Україні – у великих містах та на трасових об’єктах. Другий етап передбачає масштабування проєкту на інші АЗК по всій країні.

"Наша команда багато часу витратила на розробку UI/UX-дизайну інтерфейсу WOG PAY BOX, щоб користуватися ними було комфортно кожному клієнту. Він простий, інтуїтивний та зручний. Розібратися в ньому можна за лічені секунди й без допомоги консультантів. Не потрібно навіть вводити номер колонки: щойно заправник вставить пістолет в бак машини, номер автоматично висвітиться на табло WOG PAY BOX. Усього за кілька кліків через термінал можна сплатити за пальне, товари, а також замовити каву й улюблені страви. Все одним чеком. Замовлення з WOG PAY BOX маршрутизується на планшети операторів, тож вони одразу його отримують та можуть швидко підготувати й видати клієнту. Розрахуватись можна банківською чи паливною смарт-карткою або бонусами PRIDE. Окрім того, через WOG PAY BOX можна самостійно зареєструватися в програмі лояльності PRIDE та користуватися усіма її перевагами", - зазначив Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.  

WOG PAY BOX дозволяють підвищити комфорт споживачів, а також збільшити швидкість обслуговування та пропускну спроможність АЗК. На більшості автозаправних комплексів буде встановлено по два такі термінали. 

©


 
"Visa прагне об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі й відповідати найактуальнішим запитам споживачів. Тож ми раді стати партнером проєкту з упровадження комбінованих терміналів самообслуговування WOG PAY BOX в мережі АЗК WOG, сприяючи покращенню клієнтського досвіду та розширенню сервісів за допомогою швидких, безпечних та комфортних безконтактних платежів в Україні", - підкреслила Наталя Войтович, старша директорка, голова департаменту Visa по роботі з торговельно-сервісними підприємствами і еквайрингу в Україні, Грузії, СНД і Південно-Східній Європі.

©
Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація