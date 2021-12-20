WOG запрошує на "Дивокаву": каву з особливим змістом

Мережа АЗК WOG третій рік поспіль випускає серію зимових горняток, авторами дизайну яких виступають маленькі українці.

Що б ви сказали в дитинстві, якби ваші малюнки могли побачити мільйони людей по всій країні? Сьогодні мережа АЗК WOG надає дітям таку можливість! Починаючи з 19 грудня – Дня Св. Миколая – на АЗК мережі можна придбати напої у святкових горнятках з творами маленьких українців.

Цьогоріч до святкової серії увійшли три горнятка. Всі з унікальним дизайном, в основі яких — малюнки дітей, що перемогли у щорічному конкурсі від WOG "Твори різдвяну дивокаву". Це білий ведмедик із санчатами, наповненими подарунками – малюнок 10-річного Івана із села Красник, що на Івано-Франківщині; новорічний їжачок від 7-річної Марійки з Козятина, що на Вінниччині; зимовий пінгвін із фірмовим горнятком WOG CAFE, який везе ялинку та подарунки, від 11-річної Аліни із міста Горішні Плавні, що на Полтавщині.

"Розвиток дитини, її особистості та ролі в суспільстві – це найкраще підґрунтя майбутнього і це одна із ключових точок фокусу, які WOG вважає своєю ДНК. Ми закликаємо маленьких українців вигадувати, креативити, генерувати ідеї та не боятися їх показати всій Україні. Діти надсилають фантастичні малюнки. Кожна робота, подана на конкурс, унікальна, відображає неповторний внутрішній світ дитини та достойна мати своє продовження. Тому WOG продовжує розвивати цей проект. Крім цього, нам вкрай важливо, що цей проект допомагає наповнити улюблений напій, а іноді і традицію, що вже стала ритуалом для мільйонів українців, новими змістами", - підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу WOG.

Дитячі твори прикрашатимуть горнятка WOG CAFE протягом усієї зими, даруючи клієнтам відчуття затишку та казки. А їх автори отримали додатковий приз для родини – сімейний вікенд у мальовничому готелі Rixos Prykarpattya.

"Уже сьогодні кожен охочий зможе зігрітися дитячим теплом, узявши напій у святковому горнятку. Переконані, що улюблені напої в стаканчиках із малюнками, які створені зі світлими емоціями та чистими думками, даруватимуть більше радості та тепла кожному нашому клієнту", - говорить Геннадій Карлінський.

Кажуть, в цих горнятках найкавовіша смакує краще. Ми не перевіряли, але, переконані, що варто повірити

Нагадаємо, "Твори різдвяну дивокаву" проводиться втретє. Малюки охоче надсилають свої твори на конкурс – цього року в змаганнях взяли участь майже 700 діток з усіх куточків України. Переможців обирали під час відкритого онлайн-голосування на сторінці проекту dyvokava.wog.ua. За конкурсні роботи голоси віддали рекордна кількість поціновувачів дитячої творчості – загалом малюнки отримали понад 160 тисяч вподобайок.

Довідка

Мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 400 об'єктів у всіх областях України. WOG є одною з найбільших українською монобрендових мереж АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва, і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE і WOG MARKET. Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремеєва і Роман Єремеєв.