Як може змінитися ціна на пальне в Україні найближчим часом: озвучений прогноз

Як може змінитися ціна на пальне в Україні найближчим часом: озвучений прогноз

Мережі вже незабаром можуть скорегувати вартість.

В Україні найближчим часом може змінитися ціна на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" за підсумками тижневого цінового моніторингу, передає Enkorr.

Зазначається, що за тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому зросли на 1,15 грн/л (+4,4%), бензину – на 82-94 коп./л, або на 3,0%.

Так, усю першу декаду жовтня на європейських ринках тривало зростання котирувань на основні види нафтопродуктів, яке за тиждень (1-8 жовтня) склало в середньому $30/т (+4,4%) на дизельне пальне і $20/т (+2,5%) – на бензин. За тиждень великий гурт за дизелем виріс у середньому на 1 140 грн/т – до 31 320 грн/т (+3,7%). Відповідно, дрібний гурт отримав імпульс в 1 грн.

Якщо вірити трейдерам, вони чекають подальшого зростання, хоч, за великим рахунком, усе залежатиме від зовнішніх котирувань, які підрозгорнулись наприкінці тижня. Але описана тижнева динаміка дає змогу впевнено прогнозувати підвищення цін на пістолеті. Попередні оцінки свідчать про те, що бензин і ДП додадуть по 1 грн.

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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