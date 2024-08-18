Як не натрапити на "кинутий" автомобіль: поради щодо покупки вживаного авто

Купівля вживаного автомобіля може бути заманливою через низьку ціну, але існують ситуації, коли навіть найдешевший варіант може виявитися дуже проблемним. Ось кілька випадків, коли купувати вживану машину не варто, навіть якщо вона здається вигідною угодою.

Про це пише Oboz.ua.

По-перше, не купуйте авто, якщо у нього є проблеми з кондиціонером. Це важлива деталь, яка може дорого коштувати в ремонті, і відновлення кондиціонера зазвичай потребує значних витрат. Якщо кондиціонер не працює, краще відмовитися від покупки.

По-друге, зверніть увагу на стан кузова автомобіля. Наявність іржі, навіть в невеликих кількостях, може свідчити про серйозні проблеми. Іржа розвивається і погіршує стан металу з часом, що може призвести до дорогого ремонту або навіть необхідності заміни частин кузова.

По-третє, будьте обережні, якщо продавець стверджує, що автомобіль не заводиться "лише через необхідність заміни стартера". Це може бути ознакою того, що проблема набагато серйозніша і вимагатиме великих витрат на ремонт. Неправильна діагностика може бути способом сховати справжні проблеми.

По-четверте, відсутність техпаспорта є червоним сигналом. Продавець може мати різні причини для відсутності цього документа, але жодна з них не повинна вас заспокоювати. Відсутність техпаспорта – це очевидний знак поганої угоди.

Уникання таких автомобілів допоможе зберегти ваші гроші та уникнути великих витрат на ремонт і обслуговування. Ретельний підхід до перевірки технічного стану і документів авто може зберегти ваш бюджет та нерви.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, в Україні розширюється практика вилучення автомобілів для потреб Збройних сил. Утім, є чіткі винятки. Транспортні засоби, які не підлягають мобілізації, включають ті, що належать громадянам без права власності на інші авто.

Мобілізація авто торкнеться автомобільної та спеціальної техніки, що належить державним і місцевим органам, підприємствам, установам, а також приватним особам. Виняток становлять власники єдиного транспортного засобу, оскільки їхній транспорт не буде вилучено, якщо він є єдиним у власності.

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