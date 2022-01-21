Як не отримати штраф за порушення ПДР, якщо автомобіль переданий у користування іншій особі

Як не отримати штраф за порушення ПДР, якщо автомобіль переданий у користування іншій особі

Існує така функція, як "належний користувач".

Автомобілістам розповіли, як не отримати штраф за порушення ПДР із камер автофіксації, коли машина перебуває в користування іншої особи.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за словами Білошицького, допоможе в цьому функція " належний користувач ".

Належний користувач - особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Призначити його на авто можна не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримувала саме ця особа.

Призначити “належного користувача” можна, не виходячи з дому. Важливо те, що у одного транспортного засобу може бути лише один “належний користувач”. А ось бути “належним користувачем” одна особа може щодо нескінченної кількості транспортних засобів.

Замовити послугу може лише особа, яка хоче стати “належним користувачем”. Для цього потрібно:

Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.

Обрати з переліку послугу “Керування належним користувачем”.

- домовленість із власником;

- довіреність на право користування ТЗ;

- договір оренди, найму чи позики;

- договір фінансового або оперативного лізингу.

Ввести VIN-код транспортного засобу, “належним користувачем” якого особа хоче стати, та перевірити правильність деперсоніфікованої інформації про транспортний засіб, яку видасть система.

Обрати одну з підстав для “належного користування”

Ввести e-mail і телефон власника авто.

Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування або просто вказати пункт “домовленість з власником”.

Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Наступним етапом є отримання листа власником з посиланням на онлайн-заяву особи, яка призначається належним користувачем.

Власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення.

Після візування — заявка підтверджується оператором в територіальному сервісному центрі МВС.

Після цього особа, яка замовила послугу “належного користувача”, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія.

На цю процедуру обов’язково потрібна згода обох: власника та “користувача”.

Після цього особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія. На цю процедуру обов’язково потрібна згода обох: власника та користувача.

Якщо ж у автовласника або директора підприємства немає змоги здійснити реєстрацію “належного користувача” через Електронний кабінет водія, тоді і власнику, і належному користувачу слід звернутися з відповідними документами в будь-який територіальний сервісний центр МВС.

"Друзі, якщо передаєте транспортний засіб в користування, подбайте заздалегідь про призначення належного користувача і попередьте його про неухильне дотримання ПДР", - зазначив наостанок Білошицький.

Раніше розповідалося про те, що послуга "належний користувач" стала доступна в мобільному застосунку "Дія".