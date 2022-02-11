Як отримати перше водійське посвідчення: з чого почати та що змінилося 2022 року

Як отримати перше водійське посвідчення: з чого почати та що змінилося 2022 року

Для отримання дебютних прав потрібно пройти через низку формальностей, успішно скласти екзамени з теорії ПДР та практику водіння.

Дуже багато людей хочуть здати на водійське посвідчення.

Дорожній адвокат вирішив розповісти, як отримати перші права задля користування транспортним засобом.

По-перше, потрібно підібрати автошколу для навчання. У великих містах є широкий вибір навчальних закладів. Тому зазвичай обирають автошколу, яка ближче до дому або роботи, або за відгуками знайомих, які там навчалися. По-друге, необхідно пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Зазвичай він триває від 2 до 4 місяців.

Далі практичні заняття з інструктором на автомобілі автошколи. В кожній автошколі є своя обов'язкова кількість годин, які потрібно виїздити. Після проходження теорії та практичного водіння у багатьох автошколах складають внутрішній іспит, який максимально наближений до іспиту в територіальному сервісному центрі. Після успішного проходження внутрішнього іспиту автошкола видає учневі документи про закінчення навчання. На підставі цих документів можна реєструватися в територіальному сервісному центрі для складання іспитів. За умови успішного складання іспитів в сервісному центрі, можна отримати омріяне посвідчення водія.

Перелік документів для навчання в автошколі:

Паспорт та ідентифікаційний код:

Кольорова фотографія розміром 35/45 мм:

Медична довідка, яка підтверджує, що стан здоров'я дозволяє керувати транспортним засобом.

Перелік документів для подання до сервісного центру:

Після закінчення автошколи учневі повертається фотографія з медичною довідкою та видається довідка від автошколи про її успішне закінчення. Всі ці документи надаються в сервісний центр для допущення до іспитів.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого Постановою КМУ, після успішного складання теоретичної частини іспиту є 3 місяці, щоб скласти практичну частину.

Складання іспиту фіксується на фото та відео. Це зроблено з метою зменшення корупційної складової в отриманні посвідчення водія. Якщо не скласти практичної частини іспиту три рази доведеться знову йти на навчання до автошколи.

Ще один досить цікавий момент щодо автомобіля. Якщо в автошколі навчання проводилося на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то складати також потрібно на автомобілі з автоматичною коробкою передач. В посвідчення водія вноситься помітка про водіння на “автоматі", й у майбутньому керувати автомобілем з механічною коробкою передач забороняється.

Якщо навчання проводилося на автомобілі з механічною коробкою передач, то можна керувати як на “автоматі", так і на “механіці".

Перше посвідчення водія видається строком на два роки. Після спливу цього терміну його можна обміняти. Але за умови, що водій не здійснить понад два порушення правил дорожнього руху.

Читайте також:

В Україні можуть довічно забирати водійське посвідчення: кому це загрожує

Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити

В Україні набули чинності обмеження на керування авто без відповідної підготовки: кого це стосується