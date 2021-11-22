Як підготуватися до теоретичного іспиту з ПДР: МВС представило новий онлайн-тренажер

Як підготуватися до теоретичного іспиту з ПДР: МВС представило новий онлайн-тренажер

Із ним у вас не повинно бути проблем на дорозі.

МВС України оновило онлайн-тренажер для підготовки до екзамену з теорії правил дорожнього руху. Тепер майбутні водії зможуть підготуватися до екзамену без усіляких проблем.

Про це повідомили на офіційній сторінці головного сервісного центру МВС у Facebook.

Безплатний тренажер повторює умови реального теоретичного екзамену з ПДР у сервісному центі. Якщо ви хочете підготуватися до іспитів, у вас є нескінченна кількість спроб та навіть спеціальні відеоролики, які пояснюють всі тонкощі деяких пунктів правил дорожнього руху.

Ви можете спробувати пройти тести на сайті, а також у мобільному застосунку "Офіційні тести з правил дорожнього руху України" на платформах IOS та Android.

pdr.infotech

Розпочати навчання дуже просто: проходите реєстрацію, обираєте категорію навчання від "A до D1E" - і все. Система має зрозумілий інтерфейс та гарну навігацію. Просто в “особистому кабінеті” ви зможете проходити тести за темами, квитками, попрацювати над помилками, а також пройти імпровізований іспит.

А для того, щоб навчання минало цікавіше, є режим онлайн. В ньому ви зможете проходити іспит з іншими користувачами.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР.