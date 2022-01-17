Як почуваються електромобілі Tesla на ринку України: статистика 2021 року

Цей бренд займає 16% від усього "зеленого" парку.

Стало відомо, як почувалися електромобілі Tesla на ринку України за підсумками 2021 року.

Подібну статистику на своїй сторінці у Facebook надала експерт транспортних інновацій Марина Китіна.

Так, усього на кінець 2021 року парк електромобілів Tesla становив 5 250 одиниць, що складає майже 16% від загального парку електромобілів, 33 522 в Україні. Цей показник досягнуто у тому числі завдяки реєстрації 1 670 електромашин ввезених в Україну 2021 року.

Model 3 – 844 одиниці;

Model S, 416;

Model X, 229;

Model Y, 179.

2020 року лідером продажу була також Model 3, але їх було продано на 21 автівку більше. Model S була на другому місці, з показником 748 машин, що аж на 332 одиниці більше ніж показник 2021 року.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y. Абсолютна більшість автівок була ввезена вживаними і тільки 18 новими:

7 - Model 3;

6 - Model X;

3 - Model Y;

2 - Model S.

Загалом, 2021 рік виявився не найкращим для Tesla в Україні, було продано на 317 (-16%) машин менше, ніж у 2020 році. Водночас росте показник перепродажів на внутрішньому вторинному ринку, зростання склало більше 30%, від 1 090 одиниць у 2020 році до 1 470 - у 2021-му.Це свідчить про те, що україніці які вже мають досвід експлуатації електромобіля воліють продати свою Tesla.