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Як працюватимуть сервісні центри МВС у червні під час свят: графік роботи

Як працюватимуть сервісні центри МВС у червні під час свят: графік роботи

Послуги доступні трьома способами.

Став відомий графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні червня.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Так, головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюватимуть таким чином:

  • 19,20,21 червня - вихідні дні;
  • 22,23,24 червня - 09:00-18:00;
  • 25 червня - 09:00-16:45;
  • 26,27,28 червня - вихідні дні;
  • від 29 червня - робота в звичайному режимі.

Територіальні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:

  • 19 червня - 09:00-15:45;
  • 20,21,22 червня - вихідні дні;
  • 23,24,25 червня - 09:00-18:00;
  • 26 червня - 09:00-16:45;
  • 27,28,29 червня - вихідні дні;
  • від 30 червня - робота в звичайному режимі.

Окрім того, МВС нагадало, які послуги наразі надаються:

  • через функціонал на сайті "Запис в електронну чергу";
  • за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС, де електронна черга ще не запроваджена.
  • у порядку живої черги. 

Раніше в МВС підбили підсумки роботи за рік системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР та розповіли, чого очікувати водіям.