Як працюватимуть сервісні центри МВС у червні під час свят: графік роботи

Послуги доступні трьома способами.

Став відомий графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні червня.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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Так, головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюватимуть таким чином:

19,20,21 червня - вихідні дні;

- вихідні дні; 22,23,24 червня - 09:00-18:00;

- 09:00-18:00; 25 червня - 09:00-16:45;

- 09:00-16:45; 26,27,28 червня - вихідні дні;

- вихідні дні; від 29 червня - робота в звичайному режимі.

Територіальні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:

19 червня - 09:00-15:45;

- 09:00-15:45; 20,21,22 червня - вихідні дні;

- вихідні дні; 23,24,25 червня - 09:00-18:00;

- 09:00-18:00; 26 червня - 09:00-16:45;

- 09:00-16:45; 27,28,29 червня - вихідні дні;

- вихідні дні; від 30 червня - робота в звичайному режимі.

Окрім того, МВС нагадало, які послуги наразі надаються:

через функціонал на сайті "Запис в електронну чергу";

за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС, де електронна черга ще не запроваджена.

у порядку живої черги.

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