Як працюватимуть сервісні центри МВС у червні під час свят: графік роботи

Послуги доступні трьома способами.
Став відомий графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні червня.
Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.
Так, головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюватимуть таким чином:
- 19,20,21 червня - вихідні дні;
- 22,23,24 червня - 09:00-18:00;
- 25 червня - 09:00-16:45;
- 26,27,28 червня - вихідні дні;
- від 29 червня - робота в звичайному режимі.
Територіальні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:
- 19 червня - 09:00-15:45;
- 20,21,22 червня - вихідні дні;
- 23,24,25 червня - 09:00-18:00;
- 26 червня - 09:00-16:45;
- 27,28,29 червня - вихідні дні;
- від 30 червня - робота в звичайному режимі.
Окрім того, МВС нагадало, які послуги наразі надаються:
- через функціонал на сайті "Запис в електронну чергу";
- за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС, де електронна черга ще не запроваджена.
- у порядку живої черги.
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