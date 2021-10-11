Як працюватимуть сервісні центри МВС у День захисників і захисниць України: графік роботи

Як працюватимуть сервісні центри МВС у День захисників і захисниць України: графік роботи

На українців чекає чотири вихідних.

Став відомий графік роботи сервісних центрів МВС у День захисників та захисниць України.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Зазначимо, що це свято відзначається 14 жовтня. Також 14 жовтня відзначає День козацтва і День створення УПА.

Ця дата випадає на четвер, тому п'ятниця, 15 жовтня, буде неробочим днем. Відпрацювання переноситься на наступну суботу, 23 жовтня. Тому на громадян чекає аж 4 вихідних.

Так, головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюватимуть таким чином:

13 жовтня - 09:00-17:00;

- 09:00-17:00; 14,15,16,17 жовтня - вихідні дні;

- вихідні дні; 18,19,20,21 жовтня - 09:00-18:00;

- 09:00-18:00; 22,23 жовтня - 09:00-16:45;

- 09:00-16:45; 24 жовтня - вихідний день;

- вихідний день; від 25 жовтня - робота в звичному режимі.

Територіальні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:

13 жовтня - 09:00-17:00;

- 09:00-17:00; 14 жовтня - вихідний день;

- вихідний день; від 15 жовтня - робота в звичному режимі.

Раніше розповідалося про те, що Головний сервісний центр МВС запустив нові онлайн-сервіси.

Відтепер українці зможуть користуватися калькулятором від МВС, в якому можна розрахувати орієнтовну вартість послуги з реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Також у сервісі можна буде дізнатися про те, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання