Як припаркувати автомобіль в ураган: поліція дала дієві поради

Уникайте мість з сухими деревами та фасадів будинків. Краще сховати авто в гараж чи критий паркінг.

Матінка природа останнім часом лютує. Шквальний вітер зносить все на своєму шляху. Останній день осені також принесе жителям України сильний вітер, а також проливні дощі.

Патрульна поліція Київщини оприлюднила рекомендацію щодо паркування авто у таку негоду.

Коли на вулиці підіймається вітер, краще залишати автомобіль у безпечних місцях, де немає сухостою та ненадійно закріплених предметів.

За даними українського Гідрометцентру – шторм пронесеться у 11 областях та Києві. Потужний вітер буде у таких регіонах:

Сумській,

Чернігівській,

Київській,

Житомирській,

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Львівській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Івано-Франківській

Що робити, якщо все ж таки автомобіль постраждав і на нього впало дерево.

В першу чергу власник авто повинен викликати поліцію та представника страхової компанії. Копи повинні скласти протокол та акт огляду. Також не забувайте про фото/відео фіксацію пригоди – це значно допоможе при вирішенні спірного питання.

При складанні протоколу, ви маєте простежити, щоб всі ваші данні були правильно внесені, без цього можуть виникнути серйозні проблеми. Якщо є свідки події, обов’язково запишіть їх контакти.

Коли інцидент стався під час руху, то це, відповідно до пункту 1.12 статті 1 Закону України « Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», кваліфікуватиметься як ДТП – адже, це подія, що сталася саме під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

В будь-якому випадку протокол складається відносно посадової особи, яка відповідає за утримання вищевказаного зеленого насадження. Після цього ви можете направити даний протокол до суду і вже там будуть вирішувати, чи притягнути цю особу до відповідальності.

Та якщо суд вирішить не притягувати нікого до адміністративної відповідальності, ви все ще маєте право на отримання компенсації. Це реально при умові, якщо ви доведете, що підприємство, яке зобов’язане утримувати зелені насадження, неналежним чином виконувало свої обов’язки.

Якщо ви побачили, що починається сильний вітер, найкращим рішенням буде – сховати автомобіль у гараж чи під будь-який навіс. Якщо такого немає, тоді дуже ретельно підбирайте місце для паркування.

Нагадаємо, що на вулиці вже холодно і сподіваємось, що ви вже перевзули свій автомобіль на зимову гуму, якщо ні, пропонуємо ознайомитись з порадою ТСН.Авто - для чого треба перевзуватися на зимову гуму.