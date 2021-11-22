Як вберегти свій автомобіль від викрадення: схеми зловмисників та поради водіям

Знаючи це, ви точно спатимете спокійніше.

Майже кожен свідомий автомобіліст замислювався, як захистити свій автомобіль від крадіжки. Варіантів багато, але не всі вони зможуть допомогти.

ТСН.Авто розібрались, як захистити своє авто від угону бюджетно та якісно.

Схем викрадення в Україні дуже багато. Найпростіше – це звичайне “пряме викрадення”. Поки людина спить чи зайнята своїми справами, бандит швидко відкриває авто, “підкидає” свій блок керування двигуном і все. На таку роботу досвідчений викрадач витрать лише кілька хвилин. Звісно, злодії також люблять гратися з “кодграбберами”, які за кілька секунд зчитують код з ключа та просто відкривають авто, а далі вже все просто – сідай та їдь.

Запам’ятайте, не існує ніякої “панацеї” від викрадачів. Повністю захистити автомобіль можна, лише сховавши його у бункері десь під землею чи поселити у себе в салоні крокодила. Все що ви можете зробити – це створити проблеми для злодія. Чим більше систем охорони, тим довше він буде викрадати авто. Тож ваша задача встановити різні “пастки” та сподіватися, що йому просто набридне і він облишить ваше авто у спокої.

Давайте розглянемо, як ми можемо допомогти своєму “залізному другові”:

Якщо ви не хочете лізти у штатну електричну схему свого авто, то найпростіше його просто застрахувати. Ви можете обрати для себе страхування по типу “КАСКО”. Вона захистить авто від різних факторів і жити вам звісно буде простіше, але цінник добряче так “кусається”. Зараз деякі компанії пропонують застрахувати автомобіль лише від викрадення і це найкращий варіант – ціна доступна і ви не втратите свої гроші. Тільки завжди треба пам’ятати про нечесні страхові компанії, обов’язково перевіряйте їх на сайті МТСБУ;

Механічне блокування. Ще з давніх-давен цей тип захисту користується популярністю. Ним ви можете заблокувати коробку передач та кермо. Щоб обійти цю систему, треба зробити деякі маніпуляції, на які потрібні час та дуже багато бажання. Останнім часом блокування почали ставити на капот, щоб бандитам було важче дістатися до блока керування та відключити сирену;

Додатковий імобілайзер. Ця річ хоч не сильно, але захищає автомобіль від злодіїв-початківців. Якщо викрадач зчитав “кодграббером” ключ і вже заліз в авто, тоді на нього чекає сюрприз. Адже йому потрібно було зчитати дані не тільки з ключа, а ще й з так званої “мітки”, саме без неї автомобіль просто не заведеться. Та більш розумні бандити вже з ними знайомі і можуть без проблем зчитати і її. Ще один плюс “мітки” – це захист на світлофорах та стоянках. Якщо водія витягнуть з авто, а “мітка” схована у кишені, тоді злодія чекає розчарування і через кілька метрів авто просто зупиниться;

Найдешевшим способом захисту є прихована кнопка. Все просто – майстер шукає проводку, яка відповідає за бензонасос чи запалювання, та встановлює у розрив звичайну кнопку і все. Тепер для того, щоб завести авто, треба знати, де кнопка та натиснути на неї. В цьому варіанті найголовніше знайти місце, де злодій її точно не знайде;

Ну і, звичайно, можна встановити традиційну сигналізацію. Проблема цього вибору в тому, що важко знайти дійсно гарний охоронний комплекс. Дешеві сигналізації – це не більше ніж просто забавка, якою ви дистанційно можете зачинити двері та відкрити багажник. Та це не означає, що дорогі системи набагато кращі. Треба до цього питання підходити свідомо і обирати сигналізацію під своє авто. Адже кожна машина має свої особливості та слабкі місця, які потрібно прикрити.

Якщо ви використає хоч одну з цих порад, гарантуємо – спати ви будете спокійніше.

Раніше ТСН.Авто розповідав, як придбати машину з пробігом та водночас не втратити гроші.