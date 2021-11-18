Як власноруч замінити колесо в автомобілі та не потрапити у халепу: ефективні поради водіям

Як власноруч замінити колесо в автомобілі та не потрапити у халепу: ефективні поради водіям

Звичайна справа може принести водієї чимало клопоту.

Здається, що такого важкого в тому, щоб самостійно замінити колесо? З першого погляду – нічого, але, завжди є “але”.

На що необхідно звернути увагу, та як вберегти себе від проблем, розбирався ТСН.Авто.

Звісно, така буденна операція не потребує якихось особливих навичок чи серйозних знань, але до кожної справи краще підходити з розумом. Дуже часто під час заміни колеса водій поспішає та робить хаотичні дії. Врешті-решт колесо буде встановлено, але якою ціною.

Тож, для того, щоб врятувати своє авто від пошкоджень, а себе від травм, краще дослухайтесь до цих порад.

Найперше, що від вас потрібно – це знайти рівну поверхню, де можливо буде здійснити заміну. Адже, якщо авто буде стояти на нерівності, вам буде дуже важкого встановити домкрат і він просто може зіскочити.

Ось ви знайшли рівну поверхню, все добре, а чи подивилися ви на тип покриття? Так, звучить це дивно, але це дуже важливо. Якщо ви встановите домкрат на м’якій землі, то скоріше за все, під вагою авто, він почне провалюватися і ви та ваші руки будуть під загрозою. Буває таке, що поруч тільки м’яка земля. Тоді пошукайте десь поруч звичайну дощечку і підкладіть її під домкрат, тоді ви будете у безпеці.

Машина стоїть, ви пішли до багажника шукати інструмент для заміни, а його немає. “Привіт” від колишнього власника. Щоб не потрапити у таку ситуацію десь серед поля, зранку перед виїздом перевірте комплектацію свого авто. Для того, щоб власноруч замінити колесо, вам знадобиться – домкрат, балонний ключ та звісно ціле, накачане запасне колесо. Деякі машини не комплектуються “запаскою”, тоді там у комплекті повинен бути спеціальний компресор з балоном ремонтної рідини. Якщо, ви чогось не дорахувалися, краще купіть, зайвим точно не буде.

Не всі знають, що в кожному автомобілі є спеціальні місця для встановлення штатного домкрату. Як правило воно знаходиться знизу порогів, в передній та задній частині з обох сторін. В цих місцях є невеличкі вушка в які вставляється площадка домкрату. Саме в цих ділянках автовиробники використовують більш товстий метал, який з легкістю витримає вагу авто. Якщо підняти машину в іншому місці, в кращому випадку - ви ризикуєте пошкодити поріг, а в гіршому – ваша ластівка впаде.

Коли ви лізете під машину, ніколи не бійтеся перестраховуватися. Затягніть ручник, підкладіть під колеса камінець, та коли колесо зніметься, підкладіть його під ходову частину машини, якщо авто і зірветься, то воно зупиниться у нього. Тож краще потім придбати інше колесо, ніж отримати поранення.

Все склалося і ви приступаєте до заміни, але не поспішайте. Перед тим, як підіймати авто на домкраті, треба обережно зірвати болти. Ви балонним ключем трохи розкручуєте кожен болт на колесі та вже потім підіймаєте свого “залізного коня”. Якщо у вас не екстрена ситуація і ви міняли колеса власноруч у себе в гаражі, тоді пошукайте “графітне мастило”, ним за знятого колеса треба намастити маточину у тому місці, де вона притискається до диску. Це робиться для того, щоб наступний раз під час зняття колеса диск не прикипав до ходової частини.

Якщо ви будете притримуватись цих звичайних правил, які перевірені роками, тоді у вас та у вашого автомобіля буде довге та спокійне життя.

Також нагадаємо, що на вулиці вже холодно і ТСН.Авто підготував перелік порад, як уникнути непередбачуваних пригод у ожеледицю на автомобілі.